Где купить мороженое "Рошен"?

Пока компания не делала отдельного официального анонса относительно запуска нового направления. Также не сообщалось, где именно изготавливают мороженое и какие производственные мощности задействованы, пишет RAU.

Однако бренд подогрел интерес аудитории, сделав 27 мая интригующий анонс на своей официальной странице в Instagram. В тот же день мороженое появилось в фирменном магазине сети на Демеевской в Киеве, где находится фабрика компании.

Впоследствии в соцсетях начали массово появляться фото и видео с новыми десертами. Покупатели и блогеры активно делятся первыми впечатлениями и обзорами вкусов.

Ассортимент мороженого "Рошен" / коллаж RAU

Мороженое в Roshen / скриншот RAU

Вкусы и цены на мороженое "Рошен"

Сейчас в фирменной сети можно найти несколько видов мороженого, рассказала блогерша Юлия Мусийчук.

ванильный пломбир в вафельном стаканчике – 39,85 гривен;

шоколадный пломбир в стаканчике – 39,85 гривен;

ванильный пломбир в молочном шоколаде – 48,50 гривен;

шоколадный пломбир в глазури – 48,50 гривен;

мороженое со вкусом карамель-попкорн – 59,90 гривен;

мороженое с печеньем в молочно-шоколадной глазури и кукурузными хлопьями – 59,90 гривен.

