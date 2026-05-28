Где купить мороженое "Рошен"?

Пока компания не делала отдельного официального анонса относительно запуска нового направления. Также не сообщалось, где именно изготавливают мороженое и какие производственные мощности задействованы, пишет RAU.

Однако бренд подогрел интерес аудитории, сделав 27 мая интригующий анонс на своей официальной странице в Instagram. В тот же день мороженое появилось в фирменном магазине сети на Демеевской в Киеве, где находится фабрика компании.

Впоследствии в соцсетях начали массово появляться фото и видео с новыми десертами. Покупатели и блогеры активно делятся первыми впечатлениями и обзорами вкусов.

Вкусы и цены на мороженое "Рошен"

Сейчас в фирменной сети можно найти несколько видов мороженого, рассказала блогерша Юлия Мусийчук.

  • ванильный пломбир в вафельном стаканчике – 39,85 гривен;
  • шоколадный пломбир в стаканчике – 39,85 гривен;
  • ванильный пломбир в молочном шоколаде – 48,50 гривен;
  • шоколадный пломбир в глазури – 48,50 гривен;
  • мороженое со вкусом карамель-попкорн – 59,90 гривен;
  • мороженое с печеньем в молочно-шоколадной глазури и кукурузными хлопьями – 59,90 гривен.

Новости Roshen в Украине

  • Прибыль основной компании – ДП "Кондитерская корпорация "Рошен" выросла на 21,5%, достигнув около 8 миллиардов гривен в 2025 году. Несколько подразделений корпорации, включая Винницкий молочный завод и Киевскую кондитерскую фабрику, продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли, несмотря на разрушение логистического центра в результате российского удара.

  • Roshen планирует выход на рынок Великобритании с широким ассортиментом продукции, включая шоколад, карамель, печенье и подарочные наборы. Компания ведет переговоры с британскими ритейлерами, оптовыми партнерами и дистрибьюторами для включения своей продукции в их ассортимент.