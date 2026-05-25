Что известно об атаке "Новой почты" в Краматорске?

Обстрел произошел 5:30 утра, сообщили в "Новой почте".

Попадание КАБ повредило здание, где расположено отделение №11 в Краматорске. Поднялся пожар, однако сотрудники не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий разрушений пока продолжается, поэтому информацию о грузе уточнят после полной ликвидации последствий пожара.

Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Сейчас примерно 20% посылок остаются под завалами. Мы обязательно компенсируем клиентам потерю отправлений, которые пострадали от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения,

– сообщили в компании.

Всю актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Последствия атаки / фото "Новой почты"

Как получить компенсацию за посылку?

Для этого необходимо подать специальное обращение. Детали в пресс-офисе компании рассказали для "РБК-Украина".

Если посылка была уничтожена в результате вражеской атаки, "Новая почта" сразу информирует об этом отправителя через SMS, Viber или приложение, а также телефонный звонок.

В сообщении указана инструкция, как оформить обращение на компенсацию. Однако компания осуществляет возмещение именно отправителю – в соответствии с условиями договора перевозки.

Если же товар и доставка были оплачены получателем, отправитель может отказаться от компенсации в его пользу. Только в таком случае деньги вернут получателю.

При отсутствии такого отказа получатель может рассчитывать только на возврат средств за доставку, если она была оплачена через приложение или в отделении оператора,

– объяснили в "Новой почте".

Обратите внимание! Обычно обработка подобных обращений длится несколько дней. В случае уничтожения посылки из-за российского удара отказов в возврате денег не бывает.

Когда посылка направляется в уже поврежденное вражеским обстрелом отделение, логистику оперативно перестраивают. Если есть изменение точки выдачи, отправителей и получателей также информируют.