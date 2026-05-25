Що відомо про атаку "Нової пошти" в Краматорську?

Обстріл стався 5:30 ранку, повідомили у "Новій пошті".

Влучання КАБ пошкодило будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську. Здійнялася пожежа, проте співробітники не постраждали.

Зараз на місці події працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань поки триває, тому інформацію про вантаж уточнять після повної ліквідації наслідків пожежі.

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами. Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування,

– повідомили в компанії.

Всю актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Наслідки атаки / фото "Нової пошти"

Як отримати компенсацію за посилку?

Для цього необхідно подати спеціальне звернення. Деталі в пресофісі компанії розповіли для "РБК-Україна".

Якщо посилка була знищена внаслідок ворожої атаки, "Нова пошта" одразу інформує про це відправника через SMS, Viber або додаток, а також телефонний дзвінок.

У повідомленні вказана інструкція, як оформити звернення на компенсацію. Однак компанія здійснює відшкодування саме відправнику – відповідно до умов договору перевезення.

Якщо ж товар і доставка були оплачені отримувачем, відправник може відмовитися від компенсації на його користь. Лише в такому разі гроші повернуть отримувачу.

За відсутності такої відмови отримувач може розраховувати тільки на повернення коштів за доставку, якщо її було оплачено через застосунок або у відділенні оператора,

– пояснили в "Новій пошті".

Зверніть увагу! Зазвичай обробка подібних звернень триває кілька днів. У разі знищення посилки через російський удар відмов у поверненні грошей не буває.

Коли посилка прямує в уже пошкоджене ворожим обстрілом відділення, логістику оперативно перебудовують. Якщо є зміна точки видачі, відправників та отримувачів також інформують.

