Компанія оперативно змінила логістичні маршрути та пообіцяла повністю компенсувати втрати клієнтам. Про це повідомляє "Нова пошта".

Що відомо про атаки депо?

У Харкові російські безпілотники протягом доби тричі прицільно вдарили по депо №6 компанії "Нова пошта". Унаслідок атак на території об’єкта виникли пожежі, а частина відправлень була знищена або пошкоджена.

За попередніми даними, удари були спрямовані саме по логістичному об’єкту, що свідчить про цілеспрямований характер атаки на цивільну інфраструктуру.

У компанії повідомили, що серед працівників депо постраждалих немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС України та правоохоронці, які ліквідовують наслідки пожежі та фіксують руйнування. Оцінка масштабу пошкоджень триває, зокрема встановлюється точний стан вантажів, які перебували на складі під час ударів.

У Харкові російські дрони прицільно били по депо / Фото "Нова пошта"

Після інциденту "Нова пошта" заявила про оперативну перебудову логістичних маршрутів, щоб уникнути затримок у доставці посилок. Компанія також наголосила, що всі клієнти, чиї відправлення постраждали внаслідок пожежі, отримають компенсацію. Найближчим часом з кожним власником таких посилок зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування.

Актуальну інформацію про відправлення клієнти можуть відстежувати через мобільний застосунок і офіційний сайт компанії.

Що ще відомо про атаку по Харківщині?

Російські війська зранку 19 травня масовано атакували Харків та область дронами типу "Герань", завдавши ударів по житлових районах і приватному сектору.

Найбільше постраждав Новобаварський район Харкова, де пошкоджено склади приватного підприємства, 25 приватних будинків та одну багатоповерхівку. Внаслідок обстрілів щонайменше троє людей отримали поранення. За словами кореспондентки Анни Черненко, один із будинків був повністю зруйнований ударом безпілотника, однак його власника врятувало те, що тієї ночі він перебував в іншому місці.

Вибухова хвиля також серйозно пошкодила сусідній будинок, де перебувало подружжя, яке рятувалося через вибиті вікна. Під ударами опинилося і передмістя Харкова – у Покотилівці загинула 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, серед них 6-річна дитина.

Крім того, російські війська вночі атакували селище Шевченкове, де внаслідок удару загинув чоловік. На місцях обстрілів продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та правоохоронці.