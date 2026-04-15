Что известно о Roshen Великобритании?

На британский рынок в Roshen имеют большие надежды. Об этом сообщил коммерческий директор компании в Западной Европе и Великобритании Дмитрий Сичкарь, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Как выглядит фабрика "Рошен" в Киеве после массированного обстрела

Британский кондитерский рынок оценивается более чем в 5 миллиардов фунтов. Он конкурентный, однако вознаграждает бренды, которые приносят настоящее качество, европейское наследие и историю, о которой стоит рассказать,

– подчеркнул Сичкарь.

По его словам, в планах компании – создание полноценного присутствия с широким ассортиментом продукции. Для британских потребителей Roshen планирует предложить:

шоколад;

карамель;

печенье;

подарочные наборы.

Сейчас компания ведет переговоры с местными ритейлерами, оптовыми партнерами и дистрибьюторами, чтобы включить украинскую продукцию в их ассортимент.

Интересно! По итогам 2025 года Roshen занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Конечным бенефициаром компании является Алексей Порошенко – сын пятого президента Украины Петра Порошенко.

