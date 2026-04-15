Что известно о Roshen Великобритании?
На британский рынок в Roshen имеют большие надежды. Об этом сообщил коммерческий директор компании в Западной Европе и Великобритании Дмитрий Сичкарь, пишет "Интерфакс-Украина".
Британский кондитерский рынок оценивается более чем в 5 миллиардов фунтов. Он конкурентный, однако вознаграждает бренды, которые приносят настоящее качество, европейское наследие и историю, о которой стоит рассказать,
– подчеркнул Сичкарь.
По его словам, в планах компании – создание полноценного присутствия с широким ассортиментом продукции. Для британских потребителей Roshen планирует предложить:
- шоколад;
- карамель;
- печенье;
- подарочные наборы.
Сейчас компания ведет переговоры с местными ритейлерами, оптовыми партнерами и дистрибьюторами, оптовыми партнерами и дистрибьюторами, чтобы включить украинскую продукцию в их ассортимент.
Интересно! По итогам 2025 года Roshen занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Конечным бенефициаром компании является Алексей Порошенко – сын пятого президента Украины Петра Порошенко.
Новости Roshen в Украине
Прибыль основной компании – ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" выросла на 21,5%, достигнув около 8 миллиардов гривен в 2025 году.
Несколько подразделений корпорации, включая Винницкий молочный завод и Киевскую кондитерскую фабрику, продемонстрировали значительный рост выручки и прибыли, несмотря на разрушение логистического центра в результате российского удара.
В ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen в Киевской области. Во время предыдущего обстрела Roshen в Киеве погиб один человек, а несколько получили ранения.