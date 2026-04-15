Що відомо про Roshen Великій Британії?

На британський ринок у Roshen мають великі сподівання. Про це повідомив комерційний директор компанії у Західній Європі та Британії Дмитро Січкар, пише "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Який вигляд має фабрика "Рошен" у Києві після масованого обстрілу

Британський кондитерський ринок оцінюється більш ніж у 5 мільярдів фунтів. Він конкурентний, проте винагороджує бренди, які приносять справжню якість, європейську спадщину та історію, про яку варто розповісти,

– підкреслив Січкар.

За його словами, у планах компанії – створення повноцінної присутності з широким асортиментом продукції. Для британських споживачів Roshen планує запропонувати:

шоколад;

карамель;

печиво;

подарункові набори.

Наразі компанія веде переговори з місцевими ритейлерами, оптовими партнерами та дистриб’юторами, щоб включити українську продукцію до їхнього асортименту.

Цікаво! За підсумками 2025 року Roshen посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Кінцевим бенефіціаром компанії є Олексій Порошенко – син п’ятого президента України Петра Порошенка.

