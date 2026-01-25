Станом на 25 січня фірмові магазини Roshen продовжують роботу. На місці удару техніка ще прибирає уламки, передає 24 Канал.
У якому стані фабрика "Рошен" у Києві після прильоту?
Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали верхні поверхи виробничого приміщення кондитерського підприємства.
Окрім того, загинула 48-річна жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Також є поранені, їх доправили у лікарню.
Шоколадна фабрика "Рошен" після обстрілу / Фото Ірина Вихрущ
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, що було пряме влучання російського дрона у фабрику.
Тим часом у міноборони Росії цинічно виправдали чергову масовану атаку на Україну. Там заявили, що нібито вдарили по заводах, які виробляють далекобійні безпілотники, а також по енергетичних об'єктах, які використовуються для потреб військово-промислового комплексу України.
Водночас російські воєнкори заявляють, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Києві, бо там нібито виробляли дрони. Окупати стверджують, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де збирають ударні БпЛА.
Які наслідки масованої атаки Росії на Україну 24 січня?
У ніч проти 24 січня ворог запустив 396 засобів повітряного ураження – 21 ракету та 375 дронів.
Основним напрямком удару була Київщина. Особливістю атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.
У Повітряних силах кажуть, що противник застосував по Києву 12 таких ракет. Це безпрецедентний випадок.
Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.
З 00:10 до 02:30 – Харків зазнав масованої атаки щонайменше 20 ударними безпілотниками. В Індустріальному районі міста пошкоджено низку багатоквартирних та приватних житлових будинків, пологовий будинок, гуртожиток, у якому проживають внутрішньо переміщені особи. У Немишлянському районі зафіксовано влучання по приватному сектору. Постраждали понад три десятки людей.