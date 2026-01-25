Станом на 25 січня фірмові магазини Roshen продовжують роботу. На місці удару техніка ще прибирає уламки, передає 24 Канал.

У якому стані фабрика "Рошен" у Києві після прильоту?

Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали верхні поверхи виробничого приміщення кондитерського підприємства.

Окрім того, загинула 48-річна жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Також є поранені, їх доправили у лікарню.

Шоколадна фабрика "Рошен" після обстрілу / Фото Ірина Вихрущ

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, що було пряме влучання російського дрона у фабрику.

Тим часом у міноборони Росії цинічно виправдали чергову масовану атаку на Україну. Там заявили, що нібито вдарили по заводах, які виробляють далекобійні безпілотники, а також по енергетичних об'єктах, які використовуються для потреб військово-промислового комплексу України.

Водночас російські воєнкори заявляють, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Києві, бо там нібито виробляли дрони. Окупати стверджують, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де збирають ударні БпЛА.

