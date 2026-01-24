Внаслідок атаки загинула людина. Інцидент прокоментувала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

До теми Загинула людина, є влучання, пожежі й перебої зі світлом: наслідки масованої атаки на Київ

Які подробиці удару по фабриці?

За словами Геращенко, виробничі цехи кондитерської фабрики Roshen були пошкоджені через прямий удар дрона типу "Шахед".

На жаль, жертвою атаки стала жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Окрім того, є й поранені працівники, вони наразі перебувають у лікарні.

Росія чинить геноцид проти цивільного населення і має бути покарана. Москва не готова до миру,

– підкреслила Геращенко.

У столичній прокуратурі повідомили, що загиблою у Голосіївському районі є 48-річна жінка.

Варто зауважити, що Росія цинічно виправдала атаку тим, що на фабриці Roshen нібито виготовляють дрони. Зі свого боку Геращенко наголосила, що підприємство виробляє продукцію повсякденного вжитку й не має жодного відношення до оборонного сектору.

До слова, київська фабрика Roshen розташована неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська".

Що відомо про наслідки атаки у столиці та на Київщині?