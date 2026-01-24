Про ситуацію у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про проблеми з теплом і водою у Києві?

За інформацією Кличка, перебої почалися ще вночі. Так, близько 3:30 на лівому березі фіксували проблеми з теплом та водою.

На ранок стало відомо, що через масований удар противника й пошкодження критичної інфраструктури в столиці майже 6000 будинків залишилися без опалення.

Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня,

– пояснив мер міста.

Кличко також додав, що проблеми з водопостачанням є на лівому березі Києва, а також подекуди на правому. Водночас він зазначив, що комунальники й енергетики працюють, щоб повернути послуги в оселі киян.

Згодом у ДТЕК пояснили ситуацію з електропостачанням у Києві після масованої атаки.

Зверніть увагу! 88 000 родин тимчасово залишилися без світла.

Енергетики уточнили, що через масовану атаку без електрики залишилася частина будинків у Деснянському районі. Там також нагадали, що в столиці наразі діють екстрені відключення світла.

У ДТЕК додали, бригади енергетиків працюють без зупинок, попри складні безпекові та погодні умови.

Які наслідки ворожого обстрілу в Україні?