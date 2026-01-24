Про ситуацію у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про проблеми з теплом і водою у Києві?
За інформацією Кличка, перебої почалися ще вночі. Так, близько 3:30 на лівому березі фіксували проблеми з теплом та водою.
На ранок стало відомо, що через масований удар противника й пошкодження критичної інфраструктури в столиці майже 6000 будинків залишилися без опалення.
Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня,
– пояснив мер міста.
Кличко також додав, що проблеми з водопостачанням є на лівому березі Києва, а також подекуди на правому. Водночас він зазначив, що комунальники й енергетики працюють, щоб повернути послуги в оселі киян.
Згодом у ДТЕК пояснили ситуацію з електропостачанням у Києві після масованої атаки.
Зверніть увагу! 88 000 родин тимчасово залишилися без світла.
Енергетики уточнили, що через масовану атаку без електрики залишилася частина будинків у Деснянському районі. Там також нагадали, що в столиці наразі діють екстрені відключення світла.
У ДТЕК додали, бригади енергетиків працюють без зупинок, попри складні безпекові та погодні умови.
Які наслідки ворожого обстрілу в Україні?
Російські війська вночі та вранці 24 січня кількома хвилями запускали ударні безпілотники по Харкову, Києву та Київській області. Окрім цього, здійснювали артилерійські обстріли Кременчука, Сум, а також окремих територій Житомирщини та Чернігівщини.
Після масштабного нічного удару по Чернігову практично все місто знеструмлене, найімовірніше через пошкодження важливого енергооб'єкта в Ніжинському районі.
Під ударом був і Харків. Місто атакували понад 20 ворожих дронів. Через це наслідки фіксували у двох районах міста. Постраждали 19 людей.
До того ж внаслідок ворожого обстрілу суттєво постраждала кондитерська фабрика Roshen у Голосіївському районі столиці.