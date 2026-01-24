Про роботу ППО в регіоні розповіли в поліції Житомирської області.

Що відомо про вибухи в Житомирі?

На Житомирщині оголосили повітряну тривогу близько 7 ранку 24 січня. Невдовзі у Повітряних силах ЗСУ повідомили про БпЛА над містом.

У поліції закликали українців не знімати роботу ППО. "Інформаційна тиша – допомога обороні. Надійний тил – підтримка захисників", – наголосили правоохоронці.

Моніторингові ресурси розповіли про БпЛА курсом на Озерне та Коростень.

