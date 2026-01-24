Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen. Кадри понівеченої будівлі фабрики поширив фотокореспондент Telegraph Ян Доброносов.
Що відомо про ураження шоколадної фарбики у Києві?
Київська кондитерська фабрика Roshen розташована в Голосіївському районі міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська".
Пошкоджена фабрика Roshen у Києві / Фото Ян Доброносов
Окупанти "воюють" з шоколадною фабрикою: дивіться відео
Нагадаємо, що у ніч проти 24 січня Київ опинився під масованими ударами ракет та дронів.
- У Деснянському районі сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.
- У Дніпровському районі внаслілок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі.
- У Голосіївському районі падіння уламків безпілотника на територію нежитлової забудови спричинило пожежу. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.
- У Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
- Наразі відомо про 1 загиблого та 4 постражлалих. Трьох постраждалих медики госпіталізували.