Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen. Кадри понівеченої будівлі фабрики поширив фотокореспондент Telegraph Ян Доброносов.

Що відомо про ураження шоколадної фарбики у Києві?

Київська кондитерська фабрика Roshen розташована в Голосіївському районі міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська".

Пошкоджена фабрика Roshen у Києві / Фото Ян Доброносов

Окупанти "воюють" з шоколадною фабрикою: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 24 січня Київ опинився під масованими ударами ракет та дронів.