Американський лідер здивувався, як українцям вдається виживати без опалення у такі сильні морози. Свою думку президент США висловив журналістам, перебуваючи на борту літака Air Force One.

Дивіться також Переплутали Бельгію із Білоруссю: у США оприлюднили список учасників Ради миру

Що сказав Трамп про життя українців без опалення?

Трамп заявив, що народу України зараз надзвичайно важко, адже багато людей змушені жити без опалення за температури близько мінус 20 градусів. За його словами, клімат в Україні подекуди навіть холодніший, ніж у Канаді.

Він розповів, що поцікавився у президента Володимира Зеленського, як люди витримують такі умови, і почув відповідь, яка його вразила. Трамп наголосив, що умови, в яких живуть українці, є неприйнятними.

Окремо політик зазначив, що мав багато хороших зустрічей із українським лідером. Втім, вони виявилися безрезультатними. Президент США висловив впевненість, що і Київ, і Москва хочуть укласти угоду про завершення війни.

Що відомо про останній перебіг мирних перемовин?