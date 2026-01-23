Про жодні прориви не мовилося, навпаки – прозвучали радше погрози, які передали у російських ЗМІ. А проте й була анонсована перша тристороння зустріч. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Зустріч Путіна з Віткоффом 23 січня: які заяви зробили у Кремлі щодо її результатів?

Помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі у Кремлі у ніч з 22 на 23 січня з американцями зробив кілька заяв. Він запевнив, що розмова була конструктивна і відверта.

Але при цьому наголосив, що, мовляв, без розв'язання територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо. Відтак очевидно, що до якогось спільного знаменника тут не дійшли.

З особливо цікавого: Ушаков зазначив, що в Абу-Дабі 23 січня таки відбудеться засідання тристоронньої робочої групи з представників Росії, США та України. Це буде – якщо дійсно буде – перше засідання у такому форматі.

Вже відомо, що російська переговорна група найближчим часом вилетить до ОАЕ. За словами Ушакова, Путін надав своїм представникам "конкретні інструкції".

При цьому всьому, як і завжди за останні кілька років, представник Путіна цинічно наголошував, що Росія продовжить досягати "цілей СВО". Тобто продовжить військову агресію проти України та терор проти цивільних.

Що відомо про переговори американців із росіянами у Кремлі 23 січня?