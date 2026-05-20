Про це у коментарі пропагандистському виданню ТАСС заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Які нові абсурдні заяви щодо України зробив Пєсков?

Російський прессекретар заявив, що нібито нещодавні "войовничі" заяви з боку Києва не сприяють створенню умов для мирних переговорів. Він стверджує, що саме Україна, зокрема її лідер Володимир Зеленський, буцімто є головною перешкодою на шляху до врегулювання війни.

Водночас Росія, за словами Пєскова, "залишається відкритою до дипломатії".

Втім у Кремлі наголосили, що Росія продовжуватиме так звану "сво", аби досягнути усіх поставлених цілей.

Ми повинні і продовжуватимемо "спеціальну військову операцію" доти, доки ми не досягнемо наших цілей,

– повторив поплічник Путіна.

