Технологічні зміни на фронті дають новий шанс Трампу закінчити війну, але з іншим підходом. Про це пише CNN.

Дивіться також Сі думає, що Путін може "пошкодувати" про вторгнення в Україну: що стоїть за несподіваним зливом

Як змінюється позиція України?

Україна сьогодні виглядає не як держава, що захищається та намагається вижити, а як головний інноватор, який змінює характер ведення війни завдяки технологічному прогресу. Нові методи ведення війни змусили переглянути уявлення про те, що лише перевага російської живої сили буде вирішальною. Вздовж лінії фронту Україна створила 10 – 15-кілометрову "кіллзону", де країна-агресорка не може просуватися без участі БпЛА.

Також ключову роль відіграють регулярні удари дронами вглиб Росії. Ефективні атаки виводять з ладу військові аеродроми, заводи, енергетичну інфраструктуру, склади боєприпасів та логістичні вузли.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Внаслідок цього Путін був змушений принижуватись та просити американського президента Дональда Трампа забезпечити тимчасове припинення вогню під час параду на 9 травня. Також Україна здійснила одну з найбільших атак своїми дронами по Москві.

Україна розширює простір битви та підвищує вартість війни для Москви, яка змушена перекидати протиповітряну оборону, переміщувати літаки та виділяти все більше ресурсів на захист.

Як війну сприймають в Росії?

Поле бою і результат війни тепер зосереджені на Сході України. Російські війська не мають шансів захопити Київ, який був початковою метою Путіна.

Війни в кінцевому підсумку оцінюються не по лініях на карті, а за те, чи відповідають вони політичним цілям, для яких вони були розпочаті. Військові цілі Путіна під час вторгнення включали повне підпорядкування України, ослаблення НАТО як альянсу та відновлення Росії як домінуючої євразійської держави. Ці наміри стають все більш недосяжними для Москви,

– пише CNN.

НАТО, попри риторичну критику Трампа, сьогодні сильніший. У 2022 та 2023 роках Фінляндія та Швеція приєдналися до альянсу. Також його європейські члени витрачають більше коштів на оборону

Незважаючи на величезні та зростаючі втрати для Москви, Путін має небагато досягнень у війні. З кожним місяцем тенденції для нього лише погіршуються.

Тиск стає помітним всередині самої Росії. Навіть член російського парламенту публічно попередив, що російська економіка може не витримати тривалої війни на виснаження. Він посилався на зростаючі витрати на оборону та економічні проблеми.

Які висновки роблять США та Китай?

Сі Цзіньпін хотів би захопити Тайвань, проте уважно спостерігає за війною Росії з Україною. Він розуміє, що військові КНР не мають бойового досвіду, а Україна демонструє, наскільки складною є швидка перемога проти країни, яка рішуче налаштована захищатись. Протягом 2026 року Сі Цзіньпін буде вивчати тенденції на полі бою, щоб ухвалити рішення щодо Тайваню.

Вашингтон має можливість загальмувати наміри Пекіну. Для цього, на думку CNN, варто було б посилити НАТО та підтримку України й продемонструвати Путіну, що у нього немає шансів перемогти, а Сі Цзіньпіну, що його кроки щодо Тайваню будуть зустрінуті скоординованою відповіддю союзників.

Нові реалії на фронті представляють нову можливість для успіху дипломатії. Україна стає менш залежною від обіцянок США щодо свого майбутнього захисту. Росія ж має труднощі з майбутнім зростання жертв і економічною напругою.

Дональд Трамп мусить повністю відмовитись від своєї попередньої тактики. Припущення, що лежить в основі дипломатії президента США, полягало в тому, що Україна, як менша держава, повинна піти на поступки за столом переговорів, інакше вона програє війну на полі бою. Ця формула, колись сумнівна – тепер є помилковою.

Для Трампа, якщо він зацікавлений у мирних перемовинах, найкращий шанс закінчити війну на сьогодні полягає у визнанні зростаючої вразливості Росії.

Як проходить зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна?

У середу, 20 травня, розпочались переговори Путіна із Сі Цзіньпіном у Пекіні. Візит російського диктатора супроводжувався урочистою зустріччю, зокрема, почесною вартою, військовим оркестром та символічними заходами на площі Тяньаньмень.

Напередодні візиту Путін записав відеозвернення до китайців. Російський диктатор звертався до них довше, ніж до росіян на Новий рік.

Володимир Путін заздалегідь планував візит до Китаю. Однак його рішення відвідати Пекін одразу після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном свідчить про певні маневри російської сторони. На думку експертки, Путін приїздить у КНР за кілька днів після візиту Трампа, щоб спробувати дізнатися, про що домовилися США та Китай.

Під час візиту президента США до Китаю ЗМІ писали, що Сі Цзіньпін казав, що Путін пошкодує про свою війну. Проте Трамп спростував ці слова.