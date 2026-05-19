Політтехнолог Юрій Подорожній, коментуючи у розмові з 24 Каналом матеріал Financial Times, зауважив на тому, що важливо, що така стаття вийшла саме в американському виданні та якраз після того, як Дональд Трамп відвідав Китай.

Чи дійсно Сі міг говорити про Путіна з Трампом?

На думку політтехнолога, така стаття в FT може бути своєрідним інформаційним тиском напередодні візиту до Пекіна Путіна, аби він став для очільника Кремля не надто приємним. Зі слів Подорожнього, йому складно уявити, щоб Сі Цзіньпін у приватній розмові з Трампом міг озвучити те, про що пише американська преса.

На мій погляд, це якщо не фантазії, то "артпідготовка" перед візитом Путіна до Китаю,

– озвучив Подорожній.

Китай диктує умови: чи буде тиснути на Росію щодо завершення війни?

На тлі поїздки російського диктатора до Сі Цзіньпіна лунають версії, що Росія проситиме Китай підтримати будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Путін сподівається, що через загострення на Близькому Сході, результатом якого стада непроста ситуація на енергоринках, Пекін тепер буде більш м'яким у питанні контракту щодо вартості цін на газ в межах цього проєкту.

"Путін їздить до Пекіну, починаючи від його візиту на Олімпіаду перед повномасштабним вторгненням, задля отримання ярлика, що робити далі. Коли він туди вирушає, то не стоїть питання, чи сподівається він на те, що перемовини будуть вдалими. Президенти зустрічаються тоді, коли вже підготовлені певні рішення і треба обговорити деталі", – пояснив політтехнолог.

Подорожній звернув увагу на склад китайської делегації, яка цьогоріч була присутня на головному для Путіна святі – параді на 9 травня. Він вказав на те, що представництво Китаю було знижене до рівня посольства, з Пекіну навіть не делегували жодного міністра, аби показати підтримку Росії. За переконанням політтехнолога, це один з факторів того як готувався сьогоднішній візит Путіна до Китаю.

Китайці продиктують росіянам свої умови. Росія погодиться на те, що потрібно Китаю. Сі не буде тиснути на Путіна щодо припинення бойових дій, тому що Пекін бенефіціар цієї війни,

– підкреслив Подорожній.

Підсумовуючи, політтехнолог наголосив, що Китай зацікавлений в ослабленні Сполучених Штатів, Європи, а також Росії, а все це дає війна в Україні. Зі слів Подорожнього, російсько-українська війна, яка на погляд Сі не є масштабною, розв'язує багато геополітичних питань для Китаю.

Візит Путіна до Китаю: про що говоритимуть?

Раніше політолог Вадим Денисенко розповів, що протягом останніх 20 років Путін і Сі відвідують один одного. Очільник Кремля планує візити до Пекіна у парний рік, а китайський лідер їде у Москву в непарний. Він переконаний, що невипадково Путін прибуде на зустріч з Сі вже після того, як в Китаї побував американський президент.

З його слів, Сі спочатку хотів мати розмову з Трампом і саме в межах цих перемовин порушувались головні світові питання, оскільки для Китаю саме США у числі наддержав, а не Росія. З Путіним буде геть інший порядок денний.

Денисенко припустив, що серед тем обговорюватимуться взаємини з державами Чорноморського та Каспійського басейнів. Щодо війни в Україні, на думку політолога, Пекін хотів би долучитись до мирних переговорів, але більше з метою узгодити, якою буде розстановка у трикутнику Китай – США – ЄС.