Политтехнолог Юрий Подорожний, комментируя в разговоре с 24 Каналом материал Financial Times, отметил на том, что важно, что такая статья вышла именно в американском издании и как раз после того, как Дональд Трамп посетил Китай.

Действительно ли Си мог говорить о Путине с Трампом?

По мнению политтехнолога, такая статья в FT может быть своеобразным информационным давлением накануне визита в Пекин Путина, чтобы он стал для главы Кремля не слишком приятным. По словам Подорожнего, ему сложно представить, чтобы Си Цзиньпин в частном разговоре с Трампом мог озвучить то, о чем пишет американская пресса.

На мой взгляд, это если не фантазии, то "артподготовка" перед визитом Путина в Китай,

– озвучил Подорожний.

На фоне поездки российского диктатора к Си Цзиньпину звучат версии, что Россия будет просить Китай поддержать строительство газопровода "Сила Сибири-2". Путин надеется, что из-за обострения на Ближнем Востоке, результатом которого стала непростая ситуация на энергорынках, Пекин теперь будет более мягким в вопросе контракта по стоимости цен на газ в рамках этого проекта.

"Путин ездит в Пекин, начиная от его визита на Олимпиаду перед полномасштабным вторжением, для получения ярлыка, что делать дальше. Когда он туда отправляется, то не стоит вопрос, надеется ли он на то, что переговоры будут удачными. Президенты встречаются тогда, когда уже подготовлены определенные решения и надо обсудить детали", – объяснил политтехнолог.

Подорожний обратил внимание на состав китайской делегации, которая в этом году присутствовала на главном для Путина празднике – параде на 9 мая. Он указал на то, что представительство Китая было снижено до уровня посольства, из Пекина даже не делегировали ни одного министра, чтобы показать поддержку России. По убеждению политтехнолога, это один из факторов того как готовился сегодняшний визит Путина в Китай.

Китайцы продиктуют россиянам свои условия. Россия согласится на то, что нужно Китаю. Си не будет давить на Путина относительно прекращения боевых действий, потому что Пекин бенефициар этой войны,

– подчеркнул Подорожний.

Подытоживая, политтехнолог отметил, что Китай заинтересован в ослаблении Соединенных Штатов, Европы, а также России, а все это дает война в Украине. По словам Подорожнего, российско-украинская война, которая на взгляд Си не является масштабной, решает много геополитических вопросов для Китая.

Визит Путина в Китай: о чем будут говорить?

Ранее политолог Вадим Денисенко рассказал, что в течение последних 20 лет Путин и Си посещают друг друга. Глава Кремля планирует визиты в Пекин в четный год, а китайский лидер едет в Москву в нечетный. Он убежден, что не случайно Путин прибудет на встречу с Си уже после того, как в Китае побывал американский президент.

По его словам, Си сначала хотел иметь разговор с Трампом и именно в рамках этих переговоров поднимались главные мировые вопросы, поскольку для Китая именно США в числе сверхдержав, а не Россия. С Путиным будет совсем другая повестка дня.

Денисенко предположил, что среди тем будут обсуждаться взаимоотношения с государствами Черноморского и Каспийского бассейнов. По войне в Украине, по мнению политолога, Пекин хотел бы присоединиться к мирным переговорам, но больше с целью согласовать, какой будет расстановка в треугольнике Китай – США – ЕС.