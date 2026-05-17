Об этом говорится в материале Le Monde.

Как прошла встреча Си Цзиньпина и Трампа?

Как отмечают журналисты, формат саммитов между США и Китаем обычно позволяет обеим сторонам сохранить лицо и заявить об успехе. Не стал исключением и саммит, завершившийся в Пекине в пятницу, 15 мая.

Во время встречи Дональд Трамп, как и обычно, активно восхвалял свои торговые достижения, хотя большинство из них остались лишь обещаниями. Речь, в частности, о крупном контракте для авиастроительного гиганта Boeing и открытии китайского рынка для американских компаний.

Тщательно организованный прием, который Си Цзиньпин устроил американскому президенту, должен был продемонстрировать равенство двух государств – и этого удалось достичь. Более того, китайский лидер получил символическое преимущество, получив похвалу от Трампа, который сейчас находится под давлением из-за войны против Ирана – союзника Китая.

Китайский президент мог продолжать позиционировать себя как воплощение стабильности перед лицом беспорядка, что усиливается действующей администрацией США,

– говорится в материале.

В то же время в ответ на комплименты Трампа Си Цзиньпин озвучил ряд четких предупреждений. Прежде всего – по Тайваню, который Пекин считает неотъемлемой частью Китая и стремится "воссоединить" с материком.

Несмотря на это, Трамп не стал публично менять позицию США так, как этого хотел бы Пекин. Китай настаивает, чтобы Вашингтон официально выступил против независимости Тайваня, а не просто воздерживался от ее поддержки, однако во время встречи Трамп такого шага не сделал.

Отдельно китайский лидер затронул вопрос глобального соперничества между двумя государствами за статус ведущей мировой силы. Си Цзиньпин вспомнил концепцию "ловушки Фукидида", которой, по его мнению, должны избежать Китай и США.

Справка. "Ловушка Фукидида" – это концепция, которую популяризировал американский политолог Грэм Аллисон. Она описывает ситуацию, когда рост влияния нового государства создает угрозу для доминирования действующего мирового лидера, что может существенно повысить риск войны между ними. Особую популярность этот термин приобрел после 2015 года и чаще всего используется в контексте возможного глобального соперничества между США и Китаем.

Как отмечают авторы материала, подобный нарратив, безусловно, выгоден Пекину. В то же время сам Трамп также только усиливает его своими непредсказуемыми решениями, последним примером которых стала война против Ирана.

К этому добавляются его постоянные атаки на военные и политические союзы, которые ранее считались основой американского влияния.

Также Трамп фактически отказался от риторики о демократии и ее ценности, а еще существенно ослабил американскую "мягкую силу", которая десятилетиями была важным инструментом влияния США.

Авторы материала напоминают, что еще во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения, созданного при участии стран региона для сдерживания Китая. Однако выводов из этого так и не было сделано.

После Трампа в Си едет Путин

Глава Кремля Владимир Путин в начале следующей недели, 19 – 20 мая, прибудет с официальным визитом в Китай для встречи с Си Цзиньпином. По версии российской стороны, политики обсудят состояние двусторонних отношений между странами и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Вероятно, их разговор будет касаться и войны против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

По данным российских СМИ, этот визит будет приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Политолог Вадим Денисенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что визит Путина в Китай готовился достаточно давно. По его словам, Китай неоднократно демонстрировал намерение присоединиться к решению российско-украинской войны, однако его интересует не установление мира в Украине.

Денисенко объяснил, что сейчас Пекину важно зайти в переговоры для того, чтобы согласовать, какой будет конфигурация отношений в треугольнике Китай – США – Европейский Союз.