Политолог Вадим Денисенко отметил в разговоре с 24 Каналом, почему Си Цзиньпин сначала принимал Дональда Трампа и только после него будет разговаривать с главой Кремля. Также политолог предположил, какую роль видит Китай в переговорах по окончанию войны в Украине.

Почему Китаю важно участвовать в мирных переговорах?

Денисенко отметил, что визит Путина в Китай готовился достаточно давно. Традиционно в четный год российский президент едет в Китай, а в нечетный – глава Китая едет в Москву. Так происходит последние 20 лет.

Обратите внимание! Во время визита Трампа в Пекин, который состоялся 13 – 15 мая, он обсудил с лидером Китая вопрос войны в Украине. Американский президент подчеркнул, что они с Си Цзиньпином стремились, чтобы эта проблема была урегулирована. Он также прокомментировал массированную атаку России на украинскую территорию 14 мая, которая унесла жизни 24 человек в Киеве. Трамп назвал этот удар "позором".

"Путин не мог поехать в Пекин до визита Трампа, потому что Си Цзиньпин этого бы не допустил. Сперва ему было нужно переговорить с Трампом. В этом случае, как бы Путин не раздувал щеки, он является лидером лишь регионального государства, а не супердержавы – как США. Поэтому ключевые мировые вопросы обсуждались на встрече Трампа и Си. С Путиным будет разговор о совсем другом", – уверен политолог.

Китай неоднократно демонстрировал намерение приобщиться к решению российско-украинской войны. Однако его интересует, по мнению Денисенко, не установление мира в Украине. Пекину важно зайти в переговоры для того, чтобы согласовать, какой будет конфигурация отношений в треугольнике Китай – США – Европейский Союз.

"Си Цзиньпин будет говорить также о том, какой будет конфигурация в четырехугольнике Китай – США – Европейский Союз – Россия. Кроме того, его интересуют отношения с государствами Черноморского и Каспийского бассейнов", – заметил Вадим Денисенко.

К слову. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что США могут считать, что для окончания войны в Украине необходимо отдалить Китай от России. Поэтому, по его мнению, Путин направляется в Пекин сразу после Трампа – он хочет убедиться в том, что Си Цзиньпин в своих соглашениях с США не пожертвовал Россией.



В то же время Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов подчеркнул, что Китай опасается, что США и Европа объединят усилия, чтобы экономически давить на него из-за сотрудничества Пекина с Москвой. В этом смысле Си может давить на Путина, чтобы в мирных переговорах участвовали китайцы и европейцы. Леонов уверен, когда Китай что-то требует от Кремля, в Москве ему не могут отказать.

Поэтому, добавил он, вопрос Украины является лишь частью более широкого переговорного процесса, каким на сегодня его видит Китай.

Что известно о визите Путина в Пекин?

Представитель Кремля Дмитрий Песков 14 мая заявил о запланированном визите Путина в Китай, который должен состояться в ближайшее время. Он отметил, что его подготовка почти завершена.

Впоследствии стало известно, что глава Кремля 19 – 20 мая посетит КНР, где должен провести встречу с Си Цзиньпином. В Москве заявили, что они должны обсудить вопросы двусторонних отношений и углубления сотрудничества. Главы Китая и России также будут касаться международных и региональных тем, в частности, вероятно, войны в Украине и обострения на Ближнем Востоке.

Также по мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, массированная атака на Украину, которая состоялась 14 мая во время визита Трампа в Китай, была согласована Россией с Си Цзиньпином. Свитан предположил, что именно Пекин "подтолкнул" Кремль к атаке, ведь "Путин – это "шестерка" Китая". Именно Пекин контролирует Кремль и ставит перед ним задачи.

В то же время Путин, как считает полковник запаса, не выполнил просьбу США о перемирии и вместе с Китаем сорвал его. Тем самым Москва показала, что она игнорирует мнение Трампа, а прислушивается к Си Цзиньпина.