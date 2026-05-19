Об этом пишет Financial Times.

Смотрите также Война больше не объединяет вокруг Путина: даже "патриоты" показательно меняют риторику

Почему Путин пожалеет, что начал войну в Украине?

Соответствующее заявление Си сделал на фоне переговоров по Украине.

В то же время комментарии Си Цзиньпина относительно решения Путина начать полномасштабное вторжение, вероятно, были более резкими, чем раньше, говорится в статье.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Один из источников, ознакомлен с ходом встреч Си с бывшим президентом Джо Байденом, сообщил, что, хотя лидеры вели "откровенные и прямые" беседы по России и Украине, Си не высказывал своего мнения о Путине и войне,

– отмечает FT.

Такие детали встречи стали известны накануне визита Владимира Путина в Китай на саммит с Си, который запланирован на вторник, 19 мая.

Заметим, это произойдет лишь через четыре дня после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что заявление Си прозвучало на фоне затяжной войны России против Украины, которая после четырех лет фактически зашла в тупик. Особенно ситуацию для Москвы осложнили эффективные удары украинских беспилотников по российским войскам и критически важных объектах глубоко в тылу.

Напомним, что администрация президента Джо Байдена часто обвиняла Китай в поставках России товаров двойного назначения, в частности тех, которые используются для ведения боевых действий против Украины. У Трампа также выражают беспокойство, однако все реже.

Источники также отметили, что во время встречи с Си Трамп предложил США, Китаю и России совместно противодействовать Международному уголовному суду, отметив, что интересы трех стран в этом вопросе совпадают.

Важно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом заметил, что Китай не занимает обычно одну сторону конфликта. Он интересуется только собственными национальными интересами и более того – намерен расширять собственное геополитическое влияние. Китай рассматривает Россию как ресурсную базу и партнера, которого можно использовать в собственных интересах при первой возможности. Если Кремль не сблизится с США, считает эксперт, его будет поглощать Китай. Пекин сможет предоставить Москве все, что необходимо, по крайней мере на этом этапе. Однако это будет иметь свою цену.

Какие детали визита Трампа в Китай известны?

Визит Трампа в Китай длился три дня – с 13 по 15 мая. Основной темой для обсуждений стала торговля, ситуация в Иране и Тайвань.

После ряда встреч с Си Трамп заявил, что страны уже заключили несколько торговых соглашений, а также решили много различных проблем. Вашингтон и Пекин пришли к согласию по нескольким вопросам, в частности Иран не должен иметь ядерное оружие; Ормузский пролив должен быть открытым; войну на Ближнем Востоке надо закончить.

Американец отметил, что сейчас США находятся в "невероятном взлёте" благодаря второму сроку его президентства.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп остался доволен своей поездкой в Китай.