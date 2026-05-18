Як зауважив 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, навряд чи інцидент з судном є спланованим. Сьогодні Росія не у тій ситуації, щоб робити подібні кроки.

Що криється за атакою Росії?

Сьогодні Росія перебуває у дуже складних обставинах і робити такі кроки щодо Китаю – зовсім нерозумно. Скоріш за все, це була помилка, яка вже траплялася не раз з іншими суднами. Ми бачили, як під удари потрапляли індійські судна, тому така специфіка у росіян є.

Думаю, у цій ситуації вони "педалюватимуть" питання щодо Сі Цзіньпіна, пояснюватимуть, що це помилка, так сталося випадково. Адже ескалація щодо Китаю зовсім невигідна Росії,

– наголосив політичний експерт.

Якщо росіяни хочуть показати, які вони потужні та сильні, то проводять подібні атаки, йдуть на ескалацію, натякають, що можуть зробити щось більше. У конкретному випадку про це не мовиться. Вони не можуть погрожувати, особливо Китаю.

Росія атакувала судно Китаю: дивіться повне відео

"Росія не має чим погрожувати, сьогодні вона у дуже складних обставинах. Путін не може розпочати ніяких бойових дій проти Китаю. Він навіть не може захистити свої території проти тихої експансії, яка відбувається на Далекому Сході, там Китай робить все, що завгодно", – підкреслив Андрій Городницький.

Протистояти цьому росіяни не можуть ні публічно, ні кулуарно. Тому немає навіть натяків на те, що Путін і Трамп задумали щось проти Китаю.

Росія, США та Китай ведуть переговори