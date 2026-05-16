Глава МЗС Китаю Ван Ї визнав, що однією із тем, яку порушили на зустрічі Трамп і Сі, була війна в Україні. Щоправда під час брифінгу для ЗМІ китайський міністр назвав її "кризою".

Про що говорили Трамп і Сі?

За словами Ван Ї, і Китай, і США нібито зацікавлені в тому, щоб бойові дії в Україні якнайшвидше завершилися.

Міністр підкреслив, що обидві сторони "по-своєму" вже докладали зусиль для того, щоб сприяти переговорам і мирному врегулюванню конфлікту.

Трамп і Сі погодилися, що складні проблеми не мають простих рішень. Попри це, діалог і політичне врегулювання залишаються єдиним шляхом.

Ван Ї підкреслив, що політики домовилися продовжувати контакти щодо "української кризи". Обидві сторони, за словами міністра, готові "відігравати конструктивну роль" у сприянні політичному вирішенню конфлікту.

До слова, раніше сам Дональд Трамп зізнався, що говорив із Сі про Україну. Президент США заявив, що і він, і лідер Китаю прагнуть врегулювання війни.

Окремо він згадав масований удар по Україні 13 – 14 травня, назвавши його "ганьбою".

Чому Путін масовано атакував Україну саме під час візиту Трампа до Китаю?

Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан вважає, що масовані російські удари по Україні 13 – 14 травня були пов'язані з візитом президента США Дональда Трампа до Китаю.

На його думку, Пекін міг вплинути на рішення Кремля посилити атаки саме у ці дати.

Світан заявив, що Китай нібито бере безпосередню участь у формуванні рішень Росії щодо війни проти України. За словами експерта, Сі Цзіньпін фактично "підштовхнув" Володимира Путіна до нової хвилі ударів.

Він також звернув увагу, що Путін проігнорував заклики Дональда Трампа до перемир'я. За словами Світана, це свідчить про те, що Росія більше орієнтується на позицію Китаю, ніж США.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов теж вважає, що масовані російські удари по Україні 14 травня були пов'язані з візитом президента США Дональда Трампа до Китаю.

На його думку, Володимир Путін намагався нагадати про себе та показати, що Росію не можна виключати з міжнародних переговорів.

Леонов припустив, що Кремль побоюється можливих домовленостей між Вашингтоном і Пекіном щодо України без участі Росії. Експерт також наголосив, що Китай має вплив на Росію та міг би не лише сприяти припиненню вогню, а й стати гарантом дотримання потенційної мирної угоди з боку Кремля.

За словами Леонова, Росія часто посилює атаки напередодні важливих контактів американського президента. Він звернув увагу, що удари нерідко спрямовані саме по Києву, де працюють західні журналісти та розташовані іноземні посольства, тому інформація про обстріли швидко поширюється у світі. Політолог також порівняв дії Кремля з тактикою терористів, які намагаються тиснути на жертву через ескалацію насильства. На його думку, масованими ударами Путін хотів продемонструвати Трампу та Сі Цзіньпіну, що Росія все ще претендує на роль важливого гравця у міжнародній політиці.