Президента США цитує Clash Report.

Що сказав Трамп?

Журналіст поцікавився, чи обговорювали питання України Трамп та Сі і чи є якийсь рух у цьому питанні.

Так. Ми обговорювали. Це питання, яке ми хотіли б бачити врегульованим. До минулої ночі все виглядало добре, але минулої ночі вони зазнали великого удару. Тож, це станеться (ймовірно, закінчення війни – 24 Канал), але це ганьба,

– заявив Трамп.

Схоже, він говорив про цинічний удар Росії у ніч на 14 травня по Україні. Зокрема, наразі підтверджена загибель 24 людей у Києві. Серед жертв є троє неповнолітніх дівчат віком 12, 15 та 17 років. Ще 48 осіб зазнали поранень.

Також американський президент додав, що минулого місяця на війні загинуло нібито 25 000 людей.

Варто зауважити, як зазначив в етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, питання війни Росії з Україною аж ніяк не ключове для візиту Трампа у Пекін. Трамп більше цікавився інвестиційними питаннями та війною з Іраном, а Сі – Тайванем.



Та й, на думку політтехнолога Юрія Подорожнього, зустріч не принесе жодних результатів. Навпаки у США все наближається до запуску чергової процедури імпічменту Трампа.