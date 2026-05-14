Про це пишуть російські ЗМІ, цитуючи заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Що відомо про візит Путіна в Китай?

Пєсков заявив, що візит Путіна до Китаю відбудеться "найближчим часом".

Підготовку до саміту між російським та китайським президентами нібито уже завершено.

Цей візит готується, можна сказати, що вже завершено підготовку завершальних штрихів. Він відбудеться найближчим часом,

– запевнив речник Путіна.

Варто зазначити, що Путін поїде до Пекіна після закінчення візиту Трампа.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив в етері 24 Каналу, що диктатор, ймовірно, проситиме, як і раніше, про підтримку Росії. Експерт зазначив, що Росія зараз перебуває у складному військовому та економічному стані, тож шукає допомоги звідусіль.

Зверніть увагу! Путін почав говорити про можливе закінчення війни. Ще не так давно Росія запевняла всіх, що воюватиме ледь без обмежень у часі. Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, що це скоріш за все сигнал про те, що для Росії ситуація вже складається значно гірше, ніж Кремль хотів би показати.



А засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко зазначив у розмові з 24 Каналом, що російські еліти невдоволені ізоляцією Путіна та обмеженим доступом до нього. Зміна риторики Путіна щодо України також вказує на можливі зміни в його оточенні та внутрішніх впливах.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?

В етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що питання війни Росії з Україною аж ніяк не ключове для візиту Трампа у Китай.

Експерти кажуть, що американська делегація зацікавлена в інвестиційних питаннях. Також очікується, що Трамп проситиме Сі допомогти переконати Іран закінчити війну, адже Тегеран є найближчим партнером Китаю на Близькому Сході.

Тим часом у китайського лідера пріоритетом залишається Тайвань. Китай вважає цей острів своєю територією.

До слова, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що раніше Трамп переніс візит до Китаю, який очікували на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Американський президент сподівався, що вона покращить позиції США перед зустріччю в КНР, але сталося не так.



Водночас політтехнолог Юрій Подорожній зазначив 24 Каналу, що зустріч у Пекіні не принесе жодних результатів. На його думку, у Штатах все наближається до запуску чергової процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, що це вперше за майже 10 років американський президент поїхав до Китаю. Трамп та Сі уже провели зустріч 13 травня у Пекіні. Візит триватиме до 15 травня.