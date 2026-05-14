Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, що в таких словах важливе не лише саме бажання говорити про фінал війни. На його думку, це радше сигнал про те, що для Росії ситуація вже складається значно гірше, ніж Кремль хотів би показати.

Путін заговорив про фінал війни не випадково

Те, що Путін раптом почав говорити про можливе завершення війни, не означає зміни його планів. Публічно Кремль не показує готовності зменшувати свої вимоги, але сама поява такої риторики вже свідчить, що її адресують і російському оточенню, і зовнішній аудиторії.

До слова! Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським не лише в Росії, а й в інших країнах, але лише після досягнення кінцевих домовленостей на тривалу перспективу. Тарас Загородній вважає, що це блеф, бо для Кремля така зустріч означала б визнання суб'єктності України, а сам Путін і далі наполягає на капітуляційних умовах.

Усередині Росії такі слова мають заспокоїти тих, хто хоче почути, що війна не триватиме безкінечно і не заходить у глухий кут. Назовні Москва намагається створити враження, ніби готова шукати вихід, хоча насправді лише маневрує і намагається виграти для себе час через нові дипломатичні комбінації.

Він це говорить своїм, тим, хто за спиною його, що війна скоро закінчиться. Це означає, що ми не будемо грати у вічну війну. Це заспокоєння нервів, хоча він насправді не готовий до цього,

– сказав Саакян.

Звідси й спроби розгойдувати тему нових посередників і нових форматів розмови, зокрема через Європу. Ідея не в тому, щоб реально зупинити бойові дії, а в тому, щоб підняти ставки перед Заходом, відкрити для себе ще один майданчик для торгу і знайти бодай якийсь простір для маневру між партнерами України.

Він намагається "петляти" дипломатично для того, щоб виграти для себе якийсь простір, якусь тріщину, яка створиться, і в неї залізти,

– наголосив політолог.

Тому слова про фінал війни тут радше виглядають не як готовність Кремля зупинитися, а як спроба прикрити дипломатичним маневром те, що для Росії ситуація стає дедалі складнішою.

Стан Росії погіршується вже не на словах, а по факту

Для Кремля проблема вже не в окремих невдачах, а в тому, що накопичення втрат і обмежень почало бити одразу по кількох напрямках. Ідеться про мобілізацію, економіку, темпи наступу, логістику і вразливість тилу, яка для Росії ще рік тому не виглядала настільки гострою.

Пік могутності росіян пройшов у переході з 2024-го на 2025-й рік. Уже під кінець 2025-го почалась стагнація. У 2026-й рік вони зайшли взагалі з негативними параметрами,

– сказав Саакян.

Україна тим часом дотягнулася до тих точок, які Москва довго вважала відносно безпечними. Під ударами опиняються інфраструктура і нафтова галузь, а на окупованому півдні дедалі складнішою стає логістика між Кримом, Херсонщиною і Запорізьким напрямком.

Важливо! Україна зміцнила свої позиції у війні, і це змусило Кремль нервувати та заговорити про переговори й участь Європи. Михайло Подоляк зазначив, що реальні сигнали з боку Москви з'являться лише після суттєвого послаблення її військових і нафтових можливостей, а Максим Джигун зауважив, що Росія говорить про діалог радше для затягування часу.

Додатково ситуацію для Росії погіршують проблеми з Керченським мостом і втрата парома, який міг перевозити до Криму залізничні ешелони.

По всіх параметрах для них ситуація погіршується. Наразі Україна вже здійснює операцію по взяттю під вогневий контроль ключових логістичних шляхів на окупованих територіях, розрізаючи Крим і схід України вздовж Азовського моря,

– наголосив політолог.

Саме на такому тлі в Москві знову повертаються до розмов про переговори. Це виглядає не як готовність зупиняти війну, а як спроба виграти час і трохи вирівняти для себе ситуацію через дипломатію, поки проблеми на фронті й у тилу тільки накопичуються.

"Щойно в них починаються проблеми, Путін одразу згадує про переговори і запускає довгу жуйку. Мовляв, треба, щоб Україні не надсилали війська, не надавали військову допомогу, не давали грошей і пом'якшували санкції. І тоді, каже він, ми завершимо війну. Кожного разу це не що інше, як хитрість, щоб виграти час", – підсумував Саакян.

Що відомо про нові заяви щодо переговорів України та Росії?

Дмитро Пєсков заявив, що війна може зупинитися "будь-якої миті", якщо Київ ухвалить рішення, яке Москві нібито відоме. Водночас він не уточнив, про що саме йдеться, але знову заговорив про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

Financial Times писало, що і Київ, і Москва вже не бачать сенсу в переговорах за посередництва США, бо процес зайшов у глухий кут. Росія дедалі більше схиляється до військового сценарію, а Україна вважає свої позиції сильнішими після стримування російського наступу і ударів по тилових об'єктах Росії.

Дональд Трамп заявив, що кінець війни в Україні, на його думку, вже дуже близько. Він також сказав, що розраховує досягти врегулювання між Росією та Україною.