Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference 13 травня.

Скільки Україні коштує один день війни?

За слова очільника МЗС, щоденна вартість війни для України становить приблизно 450 мільйонів доларів. Він наголосив, що окрім фінансових витрат країна щодня платить надзвичайно високу ціну кров'ю своїх захисників.

Дипломат також наголосив, що поточний рік може стати визначальним для України у контексті досягнення миру. Водночас, на його думку, ефективний мирний процес неможливий без залучення Сполучених Штатів.

Сибіга підкреслив, що участь США є критично важливою як для просування переговорів, так і для посилення тиску на Росію.

Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію,

– сказав Сибіга.

Важливо! Нещодавно Володимир Путін заявив про готовність зустрітись із українським лідером Володимиром Зеленським не лише у Москві, а й на території інших країн, однак за умови, якщо будуть досягнуті кінцеві домовленості на тривалу перспективу. Водночас політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи ці заяви, у розмові з 24 Каналом припустив, що російський диктатор блефує. Зустріч із Зеленським для Путіна стане внутрішньополітичним програшем та фактичним визнанням легітимності української влади. Загородній переконаний, що така зустріч малоімовірна, а сам диктатор навряд чи змінить свою риторику.

Мирні переговори Росії та України: останні новини

12 травня перед зустріччю із Сі Цзіньпіном у Китаї американський президент Дональд Трамп висловив переконання, що війна в Україні вже зовсім скоро завершиться.

11 травня Київ запропонував Європі почати переговори Росією щодо "аеропортового перемир'я". Мовиться про допомогу домовитися з Кремлем про взаємну відмову від ударів по летовищах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що така пропозиція може бути вигідною Росії.

У розмові з 24 Каналом радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори між Україною та Росією можливі, втім є деякі умови. Кремль погодиться на діалог, якщо Сили оборони суттєво знищать російські оборонні спроможності та нафтову галузь. Також Подоляк наголосив, що західні партнери мають активніше допомагати Україні завдавати масштабних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Саме в такому разі риторика росіян зміниться.