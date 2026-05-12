Таку думку озвучив у розмові з 24 Каналом радник Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши, за яких умов можуть відбутися переговори між Україною та Росією, які принесуть результат. Він також пояснив, як мають діяти партнери нашої країни щодо Росії.

Що має передувати перемовинам України з Росією?

Подоляк вважає, що позиція Кремля, який "запрошує" Володимира Зеленського на переговори до Москви, є нонсенсом.

Коли людина говорить: "А ви до мене приїжджайте", це свідчить про те, що вона боїться. Тоді Путіну треба сказати: "Я боюсь і не можу нікуди їхати". Після цього буде потрібно шукати якісь варіанти щодо зустрічі,

– пояснив він.

Водночас будь-який формат, при якому комусь потрібно їхати до Москви, – примітивний. За словами радника ОПУ, за радянських часів вважалося, якщо їдеш до Москви, то тебе туди викликають на килим, щоб покарати за щось.

До слова. У виданні The Guardian зазначили, що зміна підходу Путіна щодо війни в Україні пов'язана з глибокими проблемами всередині Росії. Адже війна значно виснажила економіку країни, а у російської армії просувань на фронті майже немає. Саме тому Путін й заявив, що війна нібито підходить до завершення.

"Ознакою того, що Росія буде готова до переговорного процесу, буде суттєве знищення російських мілітарних спроможностей і російської нафтової галузі", – пояснив Подоляк.

Якщо росіяни втратять можливість продавати навіть ті обсяги нафтопродуктів чи сирої нафти, які вони збували впродовж 2024 – 2025 років, це означатиме, що у них наростають проблеми всередині еліт. І тоді, на його думку, почуємо зовсім іншу риторику.

Зверніть увагу! Глава Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не можуть статися раптово чи без попередньої підготовки. Також такі контакти "не здійснюються звичайним мобільним дзвінком". Проте якщо Росія виявить реальну готовність до змістовного діалогу, Україна не відмовиться від подібного формату.

Пєсков вже буде говорити про те, що вони готові і в Стамбул приїхати, і ще кудись. Зовсім іншим, на думку радника ОПУ, буде склад російської делегації. Серед її учасників будуть максимально впливові особи, а не фейкові перемовники.

Однак до цього ще потрібно підтягнути дві речі. Перше – глобальні еліти мають остаточно зрозуміти, що з Росією немає сенсу ні про що домовлятися. На неї необхідно тиснути через максимально жорсткі економічні обмеження,

– пояснив Михайло Подоляк.

А друге, продовжив він, західному світу треба активно допомагати Україні завдавати масштабних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Тоді риторика росіян зміниться кардинально. Адже така людина, як Путін, не дуже здатна витримати удар, і тому мають з'явитися інші дійові особи.

Що пропонує Росія щодо можливих переговорів?

Володимир Путін змінив риторику щодо української влади. Якщо раніше він заявляв про її "нелегітимність", то тепер пом'якшив тональність і розповідає про буцімто готовність України до прямих переговорів і не виключає особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. Зокрема, очільник Кремля зазначив, що навіть готовий зустрітися з президентом України у третій країні. Однак це можливе лише за умови узгодження остаточних домовленостей про припинення війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив заяву Путіна щодо того, що "конфлікт" в Україні нібито близький до завершення. Пєсков наголосив, що Москва "залишається відкритою до контактів". Водночас він відзначив посередницькі зусилля з боку США. Речник також прокоментував слова Путіна щодо зустрічі з Зеленським у Москві "у будь-який момент". Пєсков підтвердив, що перемовини в іншому місці "мають сенс лише для фіналізації процесу врегулювання". Проте для цього необхідно ще "виконати велику домашню роботу".