Про це заявив прессекреатар Кремля Дмитро Пєсков.

За якої умови завершиться російська агресія в Україні?

СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення. Яке – йому відомо,

– заявив Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

Втім, речник Кремля не уточнив, про які саме рішення ідеться. Водночас він знову заговорив про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Путін говорив, що готовий зустрічатися із Зеленським у Москві чи в будь-якому іншому місці", – додав Пєсков.

Важливо! Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий у коментарі 24 Каналу заявив, що Україна може вийти із війни із Росією, однак цьому мають сприяти певні фактори. Дипломат зауважив, що оптимістичний сценарій завершення війни залежить від партнерів з Європи та їхню залученість у власну оборону та поміч Києву.



Негативний розвиток подій можливий, якщо американці відмовляться надавати допомогу Києву, а країни ЄС діятимуть не рішуче та не вбачатимуть у Росії загрозу. У такому разі Путін може посилити мобілізацію та захопити більше українських територій.

Мирна угода із Росією: що відомо?

У коментарі 24 Каналу Михайло Подоляк зауважив, що домовитись із Росією про мир фактично неможливо, оскільки у Кремлі систематично порушують домовленості. Варто лише згадати великоднє перемир'я чи режим тиші на 9 травня.

Водночас, каже радник Офісу Президента, Київ готує альтернативний сценарій завершення війни – мовиться про кампанію далекобійних ударів, зокрема атаки на НПЗ, підприємства військово-промислового комплексу та знищення логістики.

Наразі позиції сторін у війні протилежні – Росія прагне окупувати Донбас, якщо не усю Україну, тоді як Київ хоче припинити війну.

Подоляк переконаний, що Росія погодиться завершити війну, коли уся її критично важлива інфраструктура буде розгромлена.

Нагадаємо, що 11 травня глава МЗС закликав ЄС долучитись до переговорів із Росією та підтримати ідею "аеропортного перемир'я" – тобто взаємної відмови України та Росії від ударів по авіаційній інфраструктурі. Цей крок, вважає українська сторона, може стати початком шляху до завершення війни.