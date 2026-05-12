Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При каком условии завершится российская агрессия в Украине?

СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение. Какое – ему известно,

– заявил Песков в комментарии российским пропагандистам.

Впрочем, представитель Кремля не уточнил, о каких именно решениях идет речь. В то же время он снова заговорил о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"Путин говорил, что готов встречаться с Зеленским в Москве или в любом другом месте", – добавил Песков.

Важно! Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый в комментарии 24 Канала заявил, что Украина может выйти из войны с Россией, однако этому должны способствовать определенные факторы. Дипломат отметил, что оптимистичный сценарий завершения войны зависит от партнеров из Европы и их вовлеченность в собственную оборону и помощь Киеву.



Негативное развитие событий возможно, если американцы откажутся оказывать помощь Киеву, а страны ЕС будут действовать не решительно и не будут видеть в России угрозу. В таком случае Путин может усилить мобилизацию и захватить больше украинских территорий.

Мирное соглашение с Россией: что известно?

В комментарии 24 Канала Михаил Подоляк отметил, что договориться с Россией о мире фактически невозможно, поскольку в Кремле систематически нарушают договоренности. Стоит только вспомнить пасхальное перемирие или режим тишины на 9 мая.

В то же время, говорит советник Офиса Президента, Киев готовит альтернативный сценарий завершения войны – говорится о кампании дальнобойных ударов, в частности атаки на НПЗ, предприятия военно-промышленного комплекса и уничтожение логистики.

Сейчас позиции сторон в войне противоположные – Россия стремится оккупировать Донбасс, если не всю Украину, тогда как Киев хочет прекратить войну.

Подоляк убежден, что Россия согласится завершить войну, когда вся ее критически важная инфраструктура будет разгромлена.

Напомним, что 11 мая глава МИД призвал ЕС присоединиться к переговорам с Россией и поддержать идею "аэропортового перемирия" – то есть взаимного отказа Украины и России от ударов по авиационной инфраструктуре. Этот шаг, считает украинская сторона, может стать началом пути к завершению войны.