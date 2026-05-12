Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что адекватно договориться о чем-то с Россией пока невозможно. Поэтому Украина продолжает работать над другим сценарием, который в конце концов заставит врага прекратить войну.

Мирные переговоры: чего ожидать дальше?

Сейчас Россия не способна адекватно вести мирные переговоры. Поэтому Украина и в дальнейшем будет работать над усилением системных дальнобойных ударов по российской военной инфраструктуре. Речь идет об ударах по предприятиям, уничтожение логистики и тому подобное.

Уже сейчас в России фиксируют некоторые депрессивные настроения относительно войны в информационном пространстве. Это вполне логично, ведь так называемая "вторая армия" мира более 4 лет не может достичь своих целей. При этом там уже даже была откровенная истерика из-за возможных ударов Украины по параду на 9 мая.

Эта истерика подчеркнула одну важную вещь. Украина начала делать такие действия в отношении России, которые никто раньше не хотел делать. Мы принуждаем Россию к ответственности. Эти удары по РФ – это принуждение к миру,

– отметил Подоляк.

Добавим, в издании The New York Times отметили, что переговорный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США фактически остановился. Для украинцев это означает, что не стоит рассчитывать на окончание войны в ближайшее время. Также журналисты отмечают, что отношения между США и Украиной остыли. Президент Зеленский начал больше критиковать Штаты, ведь те "не имеют времени на Украину" из-за операции в Иране и ослабили санкции против РФ. Авторы предполагают, что в будущем американской помощи станет еще меньше. Однако Украина рассчитывает на усиление сотрудничества с европейскими партнерами.

Позиции Украины и России сейчас абсолютно противоположные. Киев требует прекратить войну на нынешней линии разграничения. Кремль же цинично продолжает рассказывать, что Украина должна вывести войска с Донбасса.

Когда будет конец войны в Украине?

По словам Подоляка, Россия будет готова к переговорному процессу, а в конце концов и к завершению войны, когда ее инфраструктура существенно пострадает. Речь идет об уничтожении как российского войска и ВПК, так и о нефтегазовой инфраструктуре.

Если Россия потеряет возможность реализовывать те объемы, которые они продавали в течение 2024 – 2025 годов, тогда сразу начнут нарастать внутренние проблемы. Соответственно мы увидим совсем другую риторику,

– отметил Подоляк.

Этого результата можно достичь. Но важна и помощь от международных партнеров. Они должны продолжать давить на РФ через экономические ограничения и загонять их в изоляцию. Также важно, чтобы там помогли Украине нарастить возможности по ударам по территории России.

Также в Минобороны Украины рассказали о значительных успехах Сил обороны в дальнобойных ударах по территории России. Если в 2022 году ВСУ могли поразить цель на расстоянии более 600 километров, то сейчас показатели значительно выше. Тогда одним из самых громких ударов была атака по авиабазе "Энгельс-2", где удалось повредить 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые запускают крылатые ракеты.

Сейчас Украина способна бить на значительно большие расстояния. К примеру, в феврале 2026 года СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны ударили по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен примерно в 1750 километрах от государственной границы Украины.