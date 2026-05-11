Об этом говорится в материале The New York Times.

Почему переговоры зашли в тупик?

Как отмечают в NYT, проблемы в отношениях между Киевом и Вашингтоном назревали давно.

После инаугурации Дональда Трампа роль США как ключевого союзника Украины в войне против России заметно изменилась. Теперь, похоже, и Владимир Зеленский постепенно дистанцируется от этих отношений.

На ситуацию существенно повлияла война США и Израиля против Ирана. Американские мирные переговоры по завершению войны в Украине фактически остановились еще в конце февраля, когда начались удары по Тегерану.

На фоне этого Зеленский также начал публично критиковать США – то, что еще год назад казалось невозможным, когда Киев пытался осторожно балансировать в отношениях с администрацией Трампа.

Зеленский заявлял, что после начала войны с Ираном американские переговорщики "не имеют времени на Украину". Он также раскритиковал решение США ослабить санкции в отношении части российской нефтяной отрасли, ведь это дает Кремлю "ощущение безнаказанности".

Сейчас Украина, похоже, готовится к более длительной войне с Россией, которая начала полномасштабное вторжение более четырех лет назад, а также к будущему с меньшей американской помощью,

– говорится в материале.

Старший директор европейской политически-консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделку заявил, что мирный процесс фактически "мертв".

По его словам, Россия не имеет мотивации для продолжения переговоров, а Соединенные Штаты также больше не выглядят как надежный и благоразумный посредник между сторонами.

Как отмечают в NYT, одной из причин более жесткой риторики Киева стало то, что Украина уже не так сильно зависит от США, как раньше. После нескольких лет развития собственного оборонного производства страна стала более самодостаточной и, кроме этого, активно ищет поддержку у других партнеров.

В частности, Зеленский активно работает над укреплением сотрудничества в Европе.

По словам журналистов, украинская власть долгое время избегала открытого конфликта с США, ведь Вашингтон и дальше предоставляет критически важные разведданные, остается ключевым посредником в контактах с Россией и позволяет Украине закупать американское вооружение за счет других западных союзников.

В Киеве опасались, что открытое обострение отношений с Трампом может привести не только к полной потере поддержки, но и к переходу США на сторону России.

Однако, наблюдая за непредсказуемой внешней политикой Трампа – от посягательств на Гренландию до войны с Ираном – Украина все больше убеждается в необходимости полагаться прежде всего на собственные силы.

Президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко считает, что даже если поставки американского вооружения прекратятся, Украина все равно сможет справиться.

Если однажды утром мы проснемся без всего этого, это уже не станет такой катастрофой, как раньше. Это не как во времена Байдена, когда мы настолько сильно зависели от американских поставок,

– объяснил Скрипченко.

Аналитики отмечают, что сложнее всего было бы заменить американские разведывательные данные. В то же время, по словам Максима Скрипченко, в перспективе их могут частично компенсировать европейские аналоги.

Кроме этого, Украина также нуждается в американских зенитных ракетах Patriot – пока это единственное эффективное средство защиты от российских баллистических ракет. Хотя Киев работает над созданием собственных ракет-перехватчиков, это требует времени.

Украинский политический аналитик Владимир Фесенко отметил, что мирные переговоры остаются важными, и Киев не может полностью отказаться от сотрудничества с Вашингтоном.

По его словам, США не является идеальным партнером или посредником в мирном процессе, однако именно Соединенные Штаты, в частности администрация Трампа, остаются единственным реальным и влиятельным модератором. В этом контексте, как подчеркнул Фесенко, альтернативы им фактически нет.

Есть ли перспективы относительно переговоров?

8 мая Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Киеве согласовывают график дальнейших визитов. Ожидается, что в конце весны – начале лета состоится визит представителей Дональда Трампа в столицу.

Президент также выразил надежду, что на этот раз у них получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию.

Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала предположил, что американские гости могут привезти в Киев жесткий посыл. Речь может пойти о попытке давления через тему остановки боевых действий и дальнейших поставок оружия. По словам эксперта, для Украины это будет означать очень неприятный выбор, потому что придется одновременно держать свою позицию и искать, чем закрывать потребность в системах ПВО.