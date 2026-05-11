Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Чому переговори зайшли в глухий кут?

Як зазначають у NYT, проблеми у відносинах між Києвом і Вашингтоном назрівали давно.

Після інавгурації Дональда Трампа роль США як ключового союзника України у війні проти Росії помітно змінилася. Тепер, схоже, і Володимир Зеленський поступово дистанціюється від цих відносин.

На ситуацію суттєво вплинула війна США та Ізраїлю проти Ірану. Американські мирні переговори щодо завершення війни в Україні фактично зупинилися ще наприкінці лютого, коли почалися удари по Тегерану.

На тлі цього Зеленський також почав публічно критикувати США – те, що ще рік тому здавалося неможливим, коли Київ намагався обережно балансувати у відносинах з адміністрацією Трампа.

Зеленський заявляв, що після початку війни з Іраном американські переговорники "не мають часу на Україну". Він також розкритикував рішення США послабити санкції щодо частини російської нафтової галузі, адже це дає Кремлю "відчуття безкарності".

Зараз Україна, схоже, готується до тривалішої війни з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення понад чотири роки тому, а також до майбутнього з меншою американською допомогою,

– йдеться в матеріалі.

Старший директор європейської політично-консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку заявив, що мирний процес фактично "мертвий".

За його словами, Росія не має мотивації для продовження переговорів, а Сполучені Штати також більше не виглядають як надійний і розсудливий посередник між сторонами.

Як зазначають у NYT, однією з причин більш жорсткої риторики Києва стало те, що Україна вже не так сильно залежить від США, як раніше. Після кількох років розвитку власного оборонного виробництва країна стала більш самодостатньою та, окрім цього, активно шукає підтримку в інших партнерів.

Зокрема, Зеленський активно працює над зміцненням співробітництва в Європі.

За словами журналістів, українська влада тривалий час уникала відкритого конфлікту зі США, адже Вашингтон і далі надає критично важливі розвіддані, залишається ключовим посередником у контактах із Росією та дозволяє Україні закуповувати американське озброєння за кошти інших західних союзників.

У Києві побоювалися, що відкрите загострення відносин із Трампом може призвести не лише до повної втрати підтримки, а й до переходу США на бік Росії.

Однак, спостерігаючи за непередбачуваною зовнішньою політикою Трампа – від зазіхань на Гренландію до війни з Іраном – Україна дедалі більше переконується у необхідності покладатися насамперед на власні сили.

Президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко вважає, що навіть якщо постачання американського озброєння припиниться, Україна все одно зможе впоратися.

Якщо одного ранку ми прокинемося без усього цього, це вже не стане такою катастрофою, як раніше. Це не як за часів Байдена, коли ми настільки сильно залежали від американських поставок,

– пояснив Скрипченко.

Аналітики зазначають, що найскладніше було б замінити американські розвідувальні дані. Водночас, за словами Максима Скрипченка, у перспективі їх можуть частково компенсувати європейські аналоги.

Окрім цього, Україна також потребує американських зенітних ракет Patriot – наразі це єдиний ефективний засіб захисту від російських балістичних ракет. Хоча Київ працює над створенням власних ракет-перехоплювачів, це потребує часу.

Український політичний аналітик Володимир Фесенко зазначив, що мирні переговори залишаються важливими, і Київ не може повністю відмовитися від співпраці з Вашингтоном.

За його словами, США не є ідеальним партнером чи посередником у мирному процесі, однак саме Сполучені Штати, зокрема адміністрація Трампа, залишаються єдиним реальним і найвпливовішим модератором. У цьому контексті, як підкреслив Фесенко, альтернативи їм фактично немає.

Чи є перспективи щодо переговорів?

8 травня Володимир Зеленський заявив, що наразі у Києві узгоджують графік подальших візитів. Очікується, що наприкінці весни – на початку літа відбудеться візит представників Дональда Трампа до столиці.

Президент також висловив сподівання, що цього разу в них вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.

Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу припустив, що американські гості можуть привезти до Києва жорсткий посил. Мова може піти про спробу тиску через тему зупинки бойових дій і подальших поставок зброї. За словами експерта, для України це означатиме дуже неприємний вибір, бо доведеться одночасно тримати свою позицію та шукати, чим закривати потребу в системах ППО.