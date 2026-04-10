Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу припустив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть привезти до Києва жорсткий сигнал щодо подальших переговорів і постачання зброї. Він заінтригував, що цей візит може поставити перед Україною нові виклики, до яких варто готуватися вже зараз.

Віткофф і Кушнер у Києві

Повернення до переговорів Давидюк вважає цілком реальним, бо Росії й далі треба підтримувати гру в нібито готовність до миру.

До уваги! У Києві очікують нових контактів зі США щодо переговорного треку. Володимир Зеленський заявив, що візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера залишається можливим, а в західних медіа його теж пов'язують зі спробою перезапустити переговори найближчим часом.

З цим він пов'язав і поїздку Володимира Зеленського до Туреччини, бо вона теж була спробою знову повернути тему мирних дискусій у практичну площину. Тому можливий приїзд Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва він сприймає як продовження цієї лінії, але не чекає від нього легкої для України розмови.

Зараз десь там вони приїдуть, вже кілька днів залишилось. Тут головне провести чистий четвер, всі вікна повимивати, а то прийдуть зараз поважні гості, а ми з брудними вікнами. От тому треба готуватися,

– наголосив Давидюк.

Після зупинки в Москві, припускає він, американські гості можуть привезти до Києва жорсткий посил. Мова може піти про спробу тиску через тему зупинки бойових дій і подальших поставок зброї. Для України це означатиме дуже неприємний вибір, бо доведеться одночасно тримати свою позицію і шукати, чим закривати потребу в системах ППО, якщо Вашингтон почне змінювати підхід.

Вони скажуть наступну історію. Вони скажуть, що давайте зупиняйтеся, бо ми не будемо продавати вам зброю,

– сказав він.

Через це можливий візит він не сприймає як звичайну дипломатичну поїздку. Для Києва це може стати моментом, коли доведеться значно швидше шукати опору в Європі й паралельно готувати свої рішення.

Чим Україна відповість на тиск зі зброєю?

Якщо Сполучені Штати справді спробують прив'язати зброю до зупинки бойових дій, Україні доведеться швидше шукати заміну Patriot і дивитися, що можуть дати європейські аналоги. Паралельно, каже Давидюк, уже триває робота над власною системою. До цього залучені державні компанії, державні інституції, приватний сектор, а партнерів для такої роботи шукають у різних країнах.

У нас буде виклик, яким чином, де брати Patriot, де брати європейські аналоги. По великому рахунку, я думаю, що цього року ми все-таки створимо свою систему,

– наголосив Давидюк.

Йдеться про нове рішення, яке може виявитися значно дешевшим за те, що зараз є на ринку, і при цьому потрібним не лише нам. У цьому він бачить сильну сторону України: коли країна заходить у такі задачі, вона вміє робити багато і дешево.

Насправді в цих умовах ми просто створимо щось нове, що буде потрібно світу. Щось, що буде дешевше в рази, в десятки разів, ніж те, що є зараз на ринку,

– сказав він.

Якщо ця робота дасть результат уже цього року, Україна не просто закриє одну з найболючіших потреб, а й покаже рішення, які можуть виявитися важливими і для інших країн.

