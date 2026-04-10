Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Що відомо про візит Дмитрієва до США?

У четвер стало відомо, що представник російського диктатора Кирило Дмитрієв перебуває у США, де проводить перемовини із представниками Трамп. У центрі обговорень – врегулювання війни в Україні та розвиток економічних відносин між США та Росією.

Візит проходить напередодні рішення США щодо продовження послаблення санкцій на російську нафту. Термін послаблення обмежень закінчується 11 квітня, тож, імовірно, це питання також може обговорюватись сторонами.

Нагадаємо, Сполучені штати послабили санкції проти Росії 9 березня, після телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Згодом Кирило Дмитрієв здійснив візит у США – тоді сторони обговорювали енергетичну кризу.

Штати надали 30-денний дозвіл на закупівлю російської нафти й нафтопродуктів, які перебувають під санкціями та фактично "застрягли" у морі. Водночас міністр фінансів Скотт Бессент пояснив це рішення необхідністю стабілізувати глобальні енергетичні ринки, які зазнали турбулентності через війну в Ірані.

Важливо! Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу зауважив, що вплинути на Путіна у його рішенні припинити війну в Україні може лише комплексне ліквідування ресурсів Росії. Мовиться зокрема про ліквідацію наступальних операцій ворога, удари по концентрації військ, боєприпасів, дронів, по пускових майданчиках та критично важливих об'єктах.

Що відомо про перебіг мирних перемовин щодо України?