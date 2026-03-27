Про це повідомила ініціаторка зустрічі, конгресвумен і представниця Республіканської партії Анна Пауліна Луна у соцмережі Х.
Дивіться також У нас є великий, прекрасний океан, – Трамп заявив, що захист Європи від Росії не стосується США
Що відомо про зустріч чиновників?
За її словами, зустріч російських делегатів відбулася з представниками республіканців та демократів. Її ініціаторка Анна Пауліна Луна назвала переговори між чиновниками обох сторін кроком до відновлення діалогу.
Сьогодні, вперше за майже чверть століття, п’ять членів Конгресу зустрілися з п’ятьма членами російської Думи, щоб обговорити мир і двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, ми винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї й відкриті канали комунікації,
– написала вона.
Конгресвумен запевнила, що надалі Сполучені Штати сприятимуть продовженню подібного діалогу та прагнути миру та нових економічних можливостей, як цього хоче адміністрація президента Дональда Трампа.
Довідково. Луна займає критичну і навіть антиукраїнську позицію. Вона неодноразово виступала проти надання військової допомоги Україні, підтримувала ініціативи щодо її припинення і підтримує укладення будь-якої мирної угоди, навіть якщо вона не передбачатиме поступок з боку Росії.
Зустріч американської та російської делегацій у США / X, Анна Пауліна Луна
Як зустріч прокоментували у Росії?
Водночас директор Російського фонду прямих інвестицій та за сумісництвом посланець диктатора Володимира Путіна, Кирило Дмитрієв, назвав подібну зустріч делегацій обох країн "історичною", прокоментувавши це в Х.
За даними росЗМІ, Москву представляли віцеспікер Держдуми Борис Чернишов, перший заступник голови комітету з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов, і депутатка Світлана Журова. Зустріч продовжиться і 27 березня.
Чудове враження, чудові переговори,
– цитує Чернишова пропагандистське видання "ТАСС".
Як США налагоджують контакти з Росією?
Нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що захист європейських союзників від Росії є несправедливим, і що, теоретично, це не стосується США, враховуючи їх географічну віддаленість.
Раніше він зрадів смерті колишнього директора ФБР Роберта Мюллера, який розслідував його зв'язки з Росією. Він, зокрема, очолював розслідування втручання в президентські вибори США 2016 року.
Також у березні Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом вперше з грудня 2025 року, розмова нібито була ініційована американським президентом і тривала приблизно годину.