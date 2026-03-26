Про це Дональд Трамп заявив на засіданні кабінету міністрів США 26 березня.

Що сказав Трамп про захист Європи від Росії?

Дональд Трамп наголосив, що американські війська перебувають в Європі, щоб захистити континент від Росії. Однак американський лідер наголосив, що, теоретично, це не стосується США взагалі.

Теоретично, це (захист Європи від Росії – 24 Канал) нас не стосується. У нас є океан – великий, прекрасний океан. Але ми там, щоб захищати НАТО, щоб захищати їх (європейські країни) від Росії,

– заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому зазначив, що вважає таку ситуацію нелогічною та несправедливою. Адже європейські війська не захистять американські.

"Це смішно. Це не має сенсу", – резюмував президент США.

