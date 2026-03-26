Про це Дональд Трамп заявив на засіданні кабінету міністрів США 26 березня.

Що сказав Трамп про захист Європи від Росії?

Дональд Трамп наголосив, що американські війська перебувають в Європі, щоб захистити континент від Росії. Однак американський лідер наголосив, що, теоретично, це не стосується США взагалі.

Теоретично, це (захист Європи від Росії – 24 Канал) нас не стосується. У нас є океан – великий, прекрасний океан. Але ми там, щоб захищати НАТО, щоб захищати їх (європейські країни) від Росії,
– заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому зазначив, що вважає таку ситуацію нелогічною та несправедливою. Адже європейські війська не захистять американські.

"Це смішно. Це не має сенсу", – резюмував президент США.

Чому Трамп раптово накинувся на європейські країни?

  • Дональд Трамп заявив, що розчарований НАТО, члени Альянсу відмовилися брати участь в американській операції проти Ірану. За словами президента США, його країна прийде на допомогу союзникам по НАТО, але вони нібито ніколи не прийдуть на допомогу американцям.

  • До цього Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за позицію щодо конфлікту з Іраном, що ця війна не "їхня". Президент США вважає, що подібні заяви є недоречними, й провів аналогію із політикою США щодо підтримки України.

  • Ще раніше Дональд Трамп назвав НАТО "боягузами" за відмову долучитися до військової операції США в Ормузькій протоці. Президент США також розкритикував Альянс за скарги на високі ціни на нафту, звинувачуючи їх у слабкості.