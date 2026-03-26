Таку інформацію передає Clash Report.
Дивіться також Трамп готує елітний десант на Близький Схід: у Defense Express спрогнозували сценарій дій
Що у заяві Мерца обурило Трампа?
Американський лідер прокоментував позицію керівництва Німеччини, яке відсторонюється від іранського питання, мовляв, війна в Ірані "не їхня".
Трамп вважає, що подібні заяви є недоречними й провів аналогію із політикою США щодо підтримки України. За його словами, Вашингтон міг би зайняти таку ж позицію щодо регіональних конфліктів, однак обрав шлях допомоги союзникам.
Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану. Я сказав: "Ну, Україна теж не наша війна – але ми допомогли". Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, і тепер не може її стерти,
– наголосив Трамп.
Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що через військові дії на Близькому Сході увага світу відходить від українського питання. За його словами, увесь арсенал американської зброї нині використовується проти Ірану, тоді як обсяги виробництва не збільшились.
Іран та США сядуть за стіл переговорів: що про це відомо?
Днями Дональд Трамп повідомив про проведення успішних переговорів із представниками Ірану. Після цього він навіть оголосив п'ятиденне перемир'я, під час якого заборонив будь-які удари по іранських критично важливих об'єктах.
Також американський президент у своїх заявах неодноразово наголошував, що Іран "дуже хоче" укласти мирну угоду із США протягом 5 днів, а може й раніше. Однак офіційний Тегеран таку інформацію заперечує, ба більше – каже, що жодних контактів зі США Іран не має.
Згодом ЗМІ поширили інформацію про проведення переговорів між сторонами у Пакистані. Зустріч нібито має відбутись до 29 березня.
Разом з тим вороги обмінюються планами та умовами завершення війни. У Вашингтоні пропонують припинити вогонь після виконання 15 пунктів мирного плану. Так само чимало умов висунув й Тегеран. Втім, здається, жодній зі сторін вимоги противника не сподобались.