Что в заявлении Мерца возмутило Трампа?
Американский лидер прокомментировал позицию руководства Германии, которое отстраняется от иранского вопроса, мол война в Иране "не их".
Трамп считает, что подобные заявления неуместны и провел аналогию с политикой США по поддержке Украины. По его словам, Вашингтон мог бы занять такую же позицию по региональным конфликтам, однако выбрал путь помощи союзникам.
Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война" в отношении Ирана. Я сказал: "Ну, Украина тоже не наша война – но мы помогли". Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и теперь не может его стереть",
– подчеркнул Трамп.
Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за военных действий на Ближнем Востоке внимание мира отходит от украинского вопроса. По его словам, весь арсенал американского оружия сейчас используется против Ирана, тогда как объемы производства не увеличились.
Иран и США сядут за стол переговоров: что об этом известно?
На днях Дональд Трамп сообщил о проведении успешных переговоров с представителями Ирана. После этого он даже объявил пятидневное перемирие, во время которого запретил любые удары по иранским критически важным объектам.
Также американский президент в своих заявлениях неоднократно подчеркивал, что Иран "очень хочет" заключить мирное соглашение с США в течение 5 дней, а может и раньше. Однако официальный Тегеран такую информацию отрицает, более того – говорит, что никаких контактов с США Иран не имеет.
Впоследствии СМИ распространили информацию о проведении переговоров между сторонами в Пакистане. Встреча якобы должна состояться до 29 марта.
Вместе с тем враги обмениваются планами и условиями завершения войны. В Вашингтоне предлагают прекратить огонь после выполнения 15 пунктов мирного плана. Так же немало условий выдвинул и Тегеран. Впрочем, кажется, ни одной из сторон требования противника не понравились.