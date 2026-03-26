Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что наиболее вероятным сценарием может быть захват островов в Ормузском проливе и острова Харк. В то же время, по его словам, даже для США остается открытым вопрос, насколько их войска готовы к современной войне дронов.

Смотрите также В Офисе Президента сказали, готовы ли выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Какой сценарий США готовят против Ирана?

Сейчас у Ормузского пролива уже собираются силы, которые больше похожи на подготовку к ограниченной операции, а не к большому вторжению в Иран. Речь идет об амфибийной ударной группе Tripoli из трех десантных кораблей и примерно 3100 морпехов.

Внимание! В США снова заговорили о возможности наземной операции против Ирана. По данным журналиста The Wall Street Journal, на такой сценарий уже намекают отдельные республиканцы в Конгрессе. Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают развертывание морской пехоты и десантных кораблей для обеспечения безопасности в районе Ормузского пролива и острова Харг. В то же время такой шаг будет иметь большие политические риски для Дональда Трампа, потому что поддержка новой войны внутри США остается невысокой.

Параллельно американские медиа пишут о возможной переброске бригадной группы 82-й воздушно-десантной дивизии, а это еще около 5000 военных из сил быстрого реагирования.

Наиболее вероятным сценарием является захват островов в Ормузском проливе и так называемого острова Харк, через который идет 95% экспорта всей нефти Ирана,

– объяснил Катков.

Он отметил, что главный вопрос здесь не только в количестве американских сил, а в том, насколько они готовы к современной войне, где поле боя насыщено FPV-дронами. Катков вспомнил видео из Ирака, где иранцы атаковали американскую базу такими дронами и уничтожили вертолет Black Hawk и радар Sentinel.

Есть очень большие сомнения, что сейчас американские военные готовы к современной дроновой войне. Тем более с учетом того, что иранцы, очевидно, получили все дроновые технологии по FPV и их использованию от России,

– отметил главный редактор Defense Express.

В то же время он отдельно подчеркнул фактор, который резко отличает США от Украины. Американцы имеют тотальное преимущество в воздухе, могут круглосуточно прикрывать десант тактической авиацией и уже используют стратегические бомбардировщики B-52 с авиабомбами.

США могут пойти на высадку несмотря на угрозу дронов

В Пентагоне, вероятно, рассчитывают не на "чистую" высадку под дронами, а на операцию, где морпехи или десантники зайдут уже после очень плотной авиационной обработки целей. Если десант или морпехи все же пойдут в действие, их смогут круглосуточно прикрывать эскадрильи тактической авиации, которые сразу будут работать по любым подозрительным позициям.

У США есть очень большой фактор, который немного меняет правила игры. Это тотальное преимущество в воздухе, когда над морпехами или десантниками могут 24 на 7 висеть эскадрильи тактической авиации,

– объяснил Катков.

Роль наземных сил может сводиться не к прорыву плотной обороны под ударами FPV-дронов, а к заходу уже после массированной авиационной работы. Американская авиация, по его словам, способна просто смешивать с землей опасные участки, где могут сидеть операторы дронов или стоять иранские позиции. Это другой сценарий войны, где высадку готовят не под огнем вслепую, а после тотального подавления целей с воздуха.

Задача морпеха там может быть просто дать лазерное целеуказание и сказать: те кусты уничтожьте, мне кажется, там сидит оператор FPV-дрона,

– сказал главный редактор Defense Express.

Он добавил, что США уже используют в регионе стратегические бомбардировщики B-52, которые работают свободнопадающими бомбами с комплектами наведения.

Возможно, в Пентагоне рассчитывают, что главная задача этих десантников или морпехов – просто воткнуть флаг в щебень, который остался после ковровой бомбардировки,

– подчеркнул Катков.

То есть вопрос для США сейчас не только в том, опасны ли иранские дроны. Речь идет еще и о том, насколько американское преимущество в воздухе позволит им изменить сам характер такой операции.

Что известно о новом обострении вокруг Ирана?