Об этом заявил журналист The Wall Street Journal со ссылкой на три источника в Сенате США.

Что известно о возможной наземной операции США в Иране?

Журналист заявил, что по крайней мере трое республиканцев в Конгрессе, "решительно намекают" на начало наземной операции в Иране.

Среди них, главы Вооруженных сил Палаты представителей и Сената.

Напомним, что ранее сообщалось, что США рассматривают возможность развертывания тысяч американских военных для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг.

Так, были данные, что около 2 500 морпехов и десантные корабли США направляются для возможной высадки в Иране.

В то же время использование наземных войск может иметь значительные политические риски для Трампа. Среди причин – низкая поддержка иранской кампании среди американцев.

