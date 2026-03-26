Об этом заявил журналист The Wall Street Journal со ссылкой на три источника в Сенате США.
Что известно о возможной наземной операции США в Иране?
Журналист заявил, что по крайней мере трое республиканцев в Конгрессе, "решительно намекают" на начало наземной операции в Иране.
Среди них, главы Вооруженных сил Палаты представителей и Сената.
Напомним, что ранее сообщалось, что США рассматривают возможность развертывания тысяч американских военных для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг.
Так, были данные, что около 2 500 морпехов и десантные корабли США направляются для возможной высадки в Иране.
В то же время использование наземных войск может иметь значительные политические риски для Трампа. Среди причин – низкая поддержка иранской кампании среди американцев.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
США направили Ирану 15-пунктный план для урегулирования войны на Ближнем Востоке. Документ предусматривает прекращение войны, разблокирование Ормузского пролива и прочее. Несмотря на заявления об отказе Ирана, США утверждают, что переговоры продолжаются.
Война в Иране и блокирование Ормузского пролива привело к уменьшению поставок сжиженного природного газа на 35 миллионов тонн. Цены на газ в Азии выросли на 143%, и страны, такие как Бангладеш, Индия и Китай, ищут альтернативы для уменьшения зависимости от импорта газа.
К слову, Иран угрожал атаковать Украину. Он действительно имеет баллистические ракеты, способные преодолеть до 4 тысяч километров, но военный эксперт, экс-глава Генштаба Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что сейчас у иранцев есть другие "проблемы".