Как сократятся поставки СПГ?

До войны аналитики ожидали, что мировые поставки СПГ вырастут в этом году на 10% – до 460 –484 миллионов тонн. Этот рост должны были обеспечить новые мощности в США и Катаре, пишет Reuters.

Теперь же блокирование Ираном Ормузского пролива и повреждения газовых мощностей в Катаре заставили ведущие аналитические компании, такие как S&P Global Energy, ICIS, Kpler и Rystad Energy, сократить прогнозы. По их мнению, мировые поставки СПГ могут сократиться мировые поставки СПГ могут сократиться до 35 миллионов тонн.

Для понимания: такой объем эквивалентен примерно 500 танкерам СПГ. Этого достаточно, чтобы покрыть более половины годового импорта Японии или потребности Бангладеш в течение пяти лет.

Дело в том, что Катар и Ормузский пролив являются ключевыми для экспорта сжиженного газа с Ближнего Востока:

Через Ормуз проходит 20% мировых потоков сжиженного газа, а Тегеран блокирует этот маршрут для большинства танкеров с начала войны.

К тому же удары Ирана по Катару уже вывели из строя производство 12,8 миллиона тонн газа в год на срок от 3 до 5 лет.

Из-за этого в мире уже возник дефицит газа. И США, которые являются крупнейшим экспортером СПГ в мире, вряд ли смогут его компенсировать. Ведь их экспортные мощности и так уже работают на полную, а большинство объемов прописано в долгосрочных контрактах.

Невозможно легко заменить утраченные объемы, и никакая оптимизация портфелей или обмены поставками не закроют разрыв между предложением и спросом... Это серьезный удар по энергетической безопасности стран,

– говорит аналитик Energy Flux News Себ Кеннеди.

Напомним! В начале марта Катар был вынужден закрыть крупнейший в мире завод по производству СПГ из-за удара иранских дронов. Это сразу всколыхнуло энергетические рынки.

Как меняются спрос и цены на газ?

На фоне дефицита газа цены на СПГ в Азии уже подскочили на целых 143% с начала войны в Иране 28 февраля. Это уже второй серьезный скачок за последние четыре года после вторжения России в Украину.

Более того, цена достигла трехлетнего максимума - 25,30 доллара за миллион британских тепловых единиц (mmBtu). И положительных прогнозов пока нет. Аналитики считают, что цены будут оставаться выше комфортного уровня как минимум до 2027 года.

Соответственно, спрос на СПГ падает, особенно в странах Азии, которые около 80% сжиженного газа получают именно из Катара.

Бангладеш и Индия пытаются найти замену газу, переходя на уголь и внутренний газ.

Пакистан уже ввел четырехдневную рабочую неделю для экономии энергии.

Китай, который является крупнейшим импортером СПГ, уже начал уменьшать зависимость от него, наращивая собственную добычу газа.

Мы уже наблюдаем процесс разрушения спроса,

– заявил глава Pakistan GasPort Икбал Ахмед.

Специалисты добавляют, что кризис, очевидно, подтолкнет страны Азии активнее развивать внутренние ресурсы. В перспективе это будет означать долгосрочное снижение спроса на СПГ в мире.

Заметьте! Пока же на фоне ограниченного предложения странам Европы и Азии придется серьезно конкурировать за ограниченные поставки СПГ. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, пишет Euractiv.

Как Европа страдает от дефицита газа?