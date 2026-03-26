Как сократятся поставки СПГ?

До войны аналитики ожидали, что мировые поставки СПГ вырастут в этом году на 10% – до 460 –484 миллионов тонн. Этот рост должны были обеспечить новые мощности в США и Катаре, пишет Reuters.

Смотрите также Страна Африки может поставлять газ в Украину: Зеленский объявил подробности

Теперь же блокирование Ираном Ормузского пролива и повреждения газовых мощностей в Катаре заставили ведущие аналитические компании, такие как S&P Global Energy, ICIS, Kpler и Rystad Energy, сократить прогнозы. По их мнению, мировые поставки СПГ могут сократиться мировые поставки СПГ могут сократиться до 35 миллионов тонн.

Для понимания: такой объем эквивалентен примерно 500 танкерам СПГ. Этого достаточно, чтобы покрыть более половины годового импорта Японии или потребности Бангладеш в течение пяти лет.

Дело в том, что Катар и Ормузский пролив являются ключевыми для экспорта сжиженного газа с Ближнего Востока:

  • Через Ормуз проходит 20% мировых потоков сжиженного газа, а Тегеран блокирует этот маршрут для большинства танкеров с начала войны.
  • К тому же удары Ирана по Катару уже вывели из строя производство 12,8 миллиона тонн газа в год на срок от 3 до 5 лет.

Из-за этого в мире уже возник дефицит газа. И США, которые являются крупнейшим экспортером СПГ в мире, вряд ли смогут его компенсировать. Ведь их экспортные мощности и так уже работают на полную, а большинство объемов прописано в долгосрочных контрактах.

Невозможно легко заменить утраченные объемы, и никакая оптимизация портфелей или обмены поставками не закроют разрыв между предложением и спросом... Это серьезный удар по энергетической безопасности стран,
– говорит аналитик Energy Flux News Себ Кеннеди.

Напомним! В начале марта Катар был вынужден закрыть крупнейший в мире завод по производству СПГ из-за удара иранских дронов. Это сразу всколыхнуло энергетические рынки.

Как меняются спрос и цены на газ?

На фоне дефицита газа цены на СПГ в Азии уже подскочили на целых 143% с начала войны в Иране 28 февраля. Это уже второй серьезный скачок за последние четыре года после вторжения России в Украину.

Более того, цена достигла трехлетнего максимума - 25,30 доллара за миллион британских тепловых единиц (mmBtu). И положительных прогнозов пока нет. Аналитики считают, что цены будут оставаться выше комфортного уровня как минимум до 2027 года.

Соответственно, спрос на СПГ падает, особенно в странах Азии, которые около 80% сжиженного газа получают именно из Катара.

  • Бангладеш и Индия пытаются найти замену газу, переходя на уголь и внутренний газ.
  • Пакистан уже ввел четырехдневную рабочую неделю для экономии энергии.
  • Китай, который является крупнейшим импортером СПГ, уже начал уменьшать зависимость от него, наращивая собственную добычу газа.

Мы уже наблюдаем процесс разрушения спроса,
– заявил глава Pakistan GasPort Икбал Ахмед.

Специалисты добавляют, что кризис, очевидно, подтолкнет страны Азии активнее развивать внутренние ресурсы. В перспективе это будет означать долгосрочное снижение спроса на СПГ в мире.

Заметьте! Пока же на фоне ограниченного предложения странам Европы и Азии придется серьезно конкурировать за ограниченные поставки СПГ. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, пишет Euractiv.

Как Европа страдает от дефицита газа?

  • Европа готовится к новому скачку цен на газ уже летом. Фьючерсы на голубое топливо выросли примерно на 35% и уже более чем вдвое превышают уровень, который был до начала войны. Даже в случае быстрого восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив ситуация не нормализуется сразу.

  • Война на Ближнем Востоке уже ощутимо бьет по экономике Евросоюза. По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, только за первые десять дней конфликта страны ЕС потратили около 3 миллиардов евро. Основной причиной стало резкое подорожание газа и нефти.

  • В этих условиях Европейский Союз активно ищет альтернативные источники поставок. Одним из ключевых вариантов рассматривают Алжир, который обладает значительными запасами природного газа и нефти. Именно эта страна может частично компенсировать потери и смягчить энергетический кризис, возникший из-за перебоев с поставками с Востока.