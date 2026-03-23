Кто еще может поставлять газ в Украину?
Одной из таких стран может стать Мозамбик, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с Президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.
Он добавил, что Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов, а Мозамбик – в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности. Также государство стремится защитить людей от террора.
Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности,
– написал Зеленский.
Заметьте! Мапуту и Киев договорились, что команды будут работать вместе.
Кто еще поможет Украине с газом?
Напомним, что еще одним партнером для наращивания поставок газа в Украину станет Румыния. Во время пресс-конференции президент Украины сообщил, что Киев обсуждает с Бухарестом проекты для совместной разработки и хранения природного газа.
И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой, очень хотим, чтобы мы нашли такую помощь Украине во время, когда "русские" просто разрушают все наши резервуары,
– отметил Владимир Зеленский.
Обратите внимание! В то же время в феврале текущего года Нафтогаз впервые импортировал американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии.
Что еще известно о ситуации с газом?
- Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки и стоимость импортного газа в Украине. В частности эскалация привела к резкому росту цен на СПГ в Европе и по всему миру.
- Кроме того, Украина планирует переход на когенерацию в соответствии с Планом устойчивости, которая потребует больше газа. Но он дорожает, поэтому найти средства на закупки, как отмечают эксперты, будет непросто.