На Тернопольщине стартовал новый энергетический проект

Компании OKKO и "Гадз-Агро" планируют построить биометановый завод в Тернопольской области. О начале реализации проекта сообщило издание ExPro.

Смотрите также Украинский газ поможет Европе избавиться от зависимости от России, но есть нюанс

Сейчас уже стартовали общественные обсуждения строительства комплекса. Реализацией проекта будет заниматься компания "Соколов Энерджи", которую зарегистрировали во Львове в конце 2025 года. Основным направлением деятельности предприятия является производство газа.

Учредителем компании выступает "Гадз-Агро". Среди конечных бенефициаров указаны Петр Гадз, которому принадлежит 50% компании, а также совладелец группы OKKO Виталий Антонов с долей 47,89%.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Что будет производить новый комплекс?

Как сообщает LIGA.Бизнес, комплекс планируют построить за пределами села Соколов Золотопотоцкой общины в Тернопольской области.

Проект предусматривает создание производственных и вспомогательных объектов, которые будут работать в рамках единого технологического цикла по производству биометана. Полученный газ планируют подавать в газораспределительные или магистральные сети.

Согласно проектной документации, предприятие ежегодно сможет производить 13,7 миллиона кубометров биогаза и 3,84 миллиона кубометров биометана. Расчетная производительность составит 960 кубометров биогаза в час или 525 кубометров биометана в час.

Кроме этого, комплекс будет генерировать почти 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит частично обеспечивать энергетические потребности производства и усилить развитие "зеленой" энергетики в регионе.

Для производства будут использовать аграрное сырье

Сырьевой базой для предприятия станут отходы аграрного производства и животноводства. В частности, речь идет о навозе крупного рогатого скота, силос кукурузы и ржи, зерновые отходы, а также жидкую фракцию дигестата.

Общая потребность комплекса в сырье будет превышать 130 тысяч тонн в год. Предприятие будет работать круглосуточно в течение всего года в две смены.

Также проект предусматривает создание новых рабочих мест в регионе. По предварительным данным, на заводе будет трудоустроен 51 человек. Реализация таких проектов может стать одним из направлений развития биоэнергетики и глубокой переработки аграрного сырья в Украине.

Биометан вместо газа из России: Украина запускает масштабный план до 2035 года

Строительство новых биогазовых заводов происходит в рамках утвержденной Кабинетом Министров Украины долгосрочной программы развития производства биометана до 2035 года. Документ предусматривает масштабные инвестиции, новые заводы и выход на экспорт в Евросоюз.

Кабинет Министров Украины утвердил программу развития производства биометана до 2035 года, которая предусматривает инвестиции, новые заводы и экспорт в ЕС.

К 2030 году планируется достичь производства 1 миллиарда кубометров биометана в год, с последующим ростом до 2,1 миллиарда кубометров до 2035 года.

Уже в ближайшее время Украина планирует получить доступ к европейским базам данных возобновляемых топлив, инициировать соглашение с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения биометана, а также определить стандарты качества газа. Это должно открыть путь к полноценному экспорту и интеграции в европейский энергетический рынок.