Украина делает ставку на биометан и энергетическую независимость
Правительство приняло программу развития биометана вместе с детальным планом ее реализации, сообщают в Минэнерго. Одним из ключевых исполнителей определено Министерство энергетики, которое будет координировать внедрение инициатив в отрасли.
По словам первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля, это направление открывает для Украины возможность стать мощным производителем биогазов и укрепить позиции на европейском рынке. Ожидается, что развитие биометана поможет Европе уменьшить зависимость от российских энергоносителей.
Кроме того, реализация программы должна усилить энергетическую устойчивость Украины и активизировать развитие возобновляемой энергетики благодаря привлечению инвестиций в сектор.
Новые заводы, инвестиции и четкие цели до 2030 года
Программа предусматривает строительство новых биометановых предприятий и модернизацию уже существующих биогазовых установок. Также планируется создание благоприятных условий для бизнеса, в частности через дерегуляцию подключения производителей к газотранспортной и газораспределительной инфраструктуре.
Правительство ставит амбициозные цели: к 2030 году производство биометана должно достичь 1 миллиарда кубометров в год, а еще через пять лет – вырасти до 2,1 миллиарда кубометров. На первом этапе планируется запуск восьми новых заводов и формирование полноценной институциональной базы для отрасли.
Уже в ближайшее время Украина планирует получить доступ к европейским базам данных возобновляемых топлив, инициировать соглашение с Евросоюзом о взаимном признании гарантий происхождения биометана, а также определить стандарты качества газа. Это должно открыть путь к полноценному экспорту и интеграции в европейский энергетический рынок.
Что такое биогаз
Биогаз – это смесь горючих газов: метана (CH4) 50 ÷ 70%, углекислого газа (CO2) 30 ÷ 40% и небольшого количества (до 1%) сероводорода (Н2S), азота N2, аммиака (NН3), водорода (H2), воды и кислорода, которая образуется из органических биогенных веществ в процессе микробиологического анаэробного процесса - метанового брожения без доступа кислорода.
