Україна робить ставку на біометан і енергетичну незалежність

Уряд ухвалив програму розвитку біометану разом із детальним планом її реалізації, повідомляють у Міненерго. Одним із ключових виконавців визначено Міністерство енергетики, яке координуватиме впровадження ініціатив у галузі.

За словами першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, цей напрям відкриває для України можливість стати потужним виробником біогазів і зміцнити позиції на європейському ринку. Очікується, що розвиток біометану допоможе Європі зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Крім того, реалізація програми має посилити енергетичну стійкість України та активізувати розвиток відновлюваної енергетики завдяки залученню інвестицій у сектор.

Нові заводи, інвестиції та чіткі цілі до 2030 року

Програма передбачає будівництво нових біометанових підприємств і модернізацію вже існуючих біогазових установок. Також планується створення сприятливих умов для бізнесу, зокрема через дерегуляцію підключення виробників до газотранспортної та газорозподільної інфраструктури.

Уряд ставить амбітні цілі: до 2030 року виробництво біометану має сягнути 1 мільярда кубометрів на рік, а ще через п'ять років – зрости до 2,1 мільярда кубометрів. На першому етапі планується запуск восьми нових заводів і формування повноцінної інституційної бази для галузі.

Вже найближчим часом Україна планує отримати доступ до європейських баз даних відновлюваних палив, ініціювати угоду з Євросоюзом щодо взаємного визнання гарантій походження біометану, а також визначити стандарти якості газу. Це має відкрити шлях до повноцінного експорту та інтеграції у європейський енергетичний ринок.

Що таке біогаз Біогаз – це суміш горючих газів: метану (CH4) 50 ÷ 70%, вуглекислого газу (CO2) 30 ÷ 40% і невеликої кількості (до 1%) сірководню (Н2S), азоту N2, аміаку (NН3), водню (H2), води та кисню, яка утворюється з органічних біогенних речовин в процесі мікробіологічного анаеробного процесу - метанового бродіння без доступу кисню.

