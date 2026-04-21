Украина укрепляет фитосанитарный контроль в сотрудничестве с ФАО

У Госпродпотребслужбе состоялось совместное мероприятие с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Во время этого мероприятия Украине передали современные инспекционные наборы для контроля в сфере защиты растений.

Смотрите также Украина нарастит производство свиней в 2026 году: прогноз USDA

Участие в событии приняли руководство службы, представители международной организации и региональные подразделения. Инициатива стала очередным шагом в развитии сотрудничества между Украиной и ФАО, направленного на повышение эффективности аграрного сектора.

Совместные проекты уже дают ощутимый результат. В частности, в 2025 году была введена система IPPC ePhyto, которая позволила Украине обмениваться электронными фитосанитарными сертификатами со 124 странами мира.

Особое внимание уделяется подготовке кадров: государственные инспекторы проходят обучение, тренинги и практические семинары, что повышает их готовность реагировать на угрозы в сфере защиты растений.

Новое оборудование поможет быстрее реагировать на угрозы

Ключевым результатом мероприятия стала передача современных фитосанитарных инспекционных наборов, которые в ближайшее время начнут использовать в регионах Украины.

Оборудование уже направлено в ряд областей, в частности Днепропетровская область, Одесская область, Николаевская область и других аграрно важных регионов. Его применение позволит оперативно выявлять вредные организмы, в частности саранчовых, и сдерживать их распространение на ранних этапах.

В ведомстве отмечают, что такая поддержка является важной инвестицией в безопасность агросектора и стабильность продовольственных рынков. Стороны также подтвердили намерение и в дальнейшем развивать сотрудничество – от цифровизации процедур до укрепления материально-технической базы и внедрения новых образовательных программ.

Ученые назвали основные причины массового размножения азиатской саранчи