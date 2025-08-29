Почему саранча начала активно размножаться?

По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника Института защиты растений НААН Андрея Федоренко, массовые размножения и распространения азиатской саранчи чаще всего связаны с совокупностью различных факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrotimes. Так, известно, что ее развитие напрямую зависит от гидротермического режима в местах сосредоточения.

В целом наибольшую численность саранчовых в Украине наблюдают в областях, где сумма активных температур (более 5 градусов Цельсия) превышает 3000 градусов Цельсия (Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и в Крыму), а также в регионах, где поверхность земли летом прогревается до 28 – 33 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Ранняя весна с низкими кратковременными паводками, жаркое лето и длинная теплая осень является главным фактором, что может привести к вспышкам массового размножения этих насекомых. Так, в годы, когда средняя температура воздуха в течение вегетационного периода составляет более 13,8 градуса Цельсия, а количество осадков не превышает 320 миллиметров, развитие саранчи ускоряется, и она успевает отложить яйца до похолодания.

Через два года (с такими благоприятными для вредителя условиями) возникает высокая вероятность вспышки численности, особенно в районах, где есть стации, необходимые для развития фитофага. Стоит отметить, что азиатская саранча – это насекомое, характерна для болотных лугов и зарослей камыша, распространена в плавнях Дуная, Днепра, Днестра и Прута.

Важно! Весной после возрождения она питается пыреем и вейником, а позже – тростником. Именно поэтому вторым решающим фактором вспышки ее численности является наличие больших камышовых массивов, начинающих пересыхать (с появлением участков с изреженным растительным покровом или вообще открытых) и идеально пригодных для откладывания яиц. Итак, при совпадении всех указанных выше факторов появляется большая вероятность вспышки численности этого вредителя в следующем году.