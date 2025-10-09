В Украине обнаружили опасную муху

Житель Одессы в фейсбук-группе "Насекомые Украины" недавно разместил фото мухи, которую увидел в своем жилом помещении, сообщает 24 Канал.

Галина Падалко, которая является участницей группы, отметила, что на фотографии изображена опасная муха-горбатка. Однако эта информация не точная, поскольку комментариев от ученых-энтомологов нет.

Муха, которую обнаружили в Одессе / Фото Alexander Poznanski

Интересно! Муха-горбатка в Европе обитает в государствах Средиземноморского бассейна. Однако через зараженные продукты может попасть в любую другую страну. Взрослые особи безопасны, но личинки являются злостными вредителями урожая. Самка откладывает яйца на субстрат. После вылупления они заползают в ближайшие фрукты, ягоды, грибы. В плодовых телах можно заметить вырытые червями ходы. Также они живут на телах животных и в их фекалиях.

Как защититься от насекомого?

Личинки горбатой мухи могут переносить инфекционные заболевания, включая холеру и миаз. При попадании в организм они могут поражать внутренние органы, кишечник, сетчатку глаза. Также вредитель может заползти под кожу, из-за чего возникают болезненные наросты.

Методы профилактики заболеваний в случае с горбатой мухой такие же, как и от других видов:

тщательно мойте фрукты, овощи и грибы перед едой;

руки регулярно мойте с мылом и горячей водой;

в случае обнаружения следов личинок и их "ходов" плод лучше выбросьте;

чтобы убить личинок, заморозьте продукты в морозилке.

