Поля с малиной и голубикой сильно пострадали
В ночь на 25 сентября на Волыни фермеры пытались спасти насаждения малины и голубики от сильных заморозков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Буг". Фермеры жгли на полях тюки соломы, создавали дымовую завесу и накрывали часть кустов агроволокном.
Один из фермеров рассказывает, что температура упала до +2 градусов Цельсия, и хозяева всю ночь поддерживали огонь и дым, чтобы снизить риски подмерзания.
Одну площадь накрыли агроволокном. Не дешево оно получается, но пробуем, будем видеть разницу,
– говорит аграрий.
Он надеялся, что дым поможет защитить от мороза. Однако уже утром стало понятно, что спасти урожай полностью не удалось.
Полвосьмого утра – такая у нас картина на поле. Вот наша голубика, вся замерзла. Ночевали на поле, жгли, но она замерзла в хлам. Под агроволокном ящик примерз, оторвать нельзя,
– добавляет фермер.
Важно! По его словам, на листьях даже образовался лед. Агроволокно плотностью 30 граммов на квадратный метр не помогло.
В Германии ожидают рекорд за четверть века урожая картофеля
Германия ожидает самый большой урожай картофеля за 25 лет, объемом 13,4 миллиона тонн, что на 5,3% больше, чем в прошлом году.
Увеличение урожая привело к снижению цен на картофель на треть для фермеров и на 15% в супермаркетах по сравнению с прошлым годом.