Поля з малиною та лохиною сильно постраждали

У ніч на 25 вересня на Волині фермери намагалися врятувати насадження малини та лохини від сильних заморозків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Буг". Фермери палили на полях тюки соломи, створювали димову завісу та накривали частину кущів агроволокном.

Читайте також Овочі здебільшого дешевшали: як змінились ціни на ринку України за тиждень

Один з фермерів розповідає, що температура впала до +2 градусів Цельсія, і господарі всю ніч підтримували вогонь та дим, аби знизити ризики підмерзання.

Одну площу накрили агроволокном. Не дешево воно виходить, але пробуємо, будемо бачити різницю,

– говорить аграрій.

Він сподівався, що дим допоможе захистити від морозу. Однак уже зранку стало зрозуміло, що врятувати врожай повністю не вдалося.

Пів на восьму ранку – така в нас картина на полі. Оце наша лохина, вся замерзла. Ночували на полі, палили, але вона змерзла в хлам. Під агроволокном ящик примерз, відірвати не можна,

– додає фермер.

Важливо! За його словами, на листі навіть утворився лід. Агроволокно щільністю 30 грамів на квадратний метр не допомогло.

У Німеччині очікують рекорд за чверть століття врожаю картоплі